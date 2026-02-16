"Произошла трагедия": на Львовщине нашли застреленными отца и двух детей

В селе Станиславчик Золочевского района нашли застреленными двух детей в возрасте 13 и 15 лет, а также их 42-летнего отца.

По предварительным данным, мужчина убил детей и совершил самоубийство, сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий.

"В селе Станиславчик Золочевского района сегодня произошла трагедия. По информации, которая есть по состоянию на 22:45 15 февраля, застреленными нашли двух детей в возрасте 13 и 15 лет, и их отца. Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают все профильные службы", — написал Козицкий.

В местной Службе по делам детей семью охарактеризовали как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла.

В отделе коммуникации полиции Львовской области сообщили, что около 21:25 на линию "102" поступило сообщение о выстрелах, которые раздались в одном из домов в селе Станиславчик. В пресс-службе Львовской областной прокуратуры отметили, что, по предварительным данным, мужчина лишил жизни своих детей, после чего совершил самоубийство. Для этого он использовал охотничье оружие.

По данному факту открыли уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Продолжается расследование.

