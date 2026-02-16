"Сталася трагедія": на Львівщині знайшли застреленими батька і двох дітей

У селі Станіславчик Золочівського району знайшли застреленими двох дітей віком 13 та 15 років, а також їхнього 42-річного батька.

За попередніми даними, чоловік вбив дітей і скоїв самогубство, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"У селі Станіславчик Золочівського району сьогодні сталася трагедія. За інформацією, яка є станом на 22:45 15 лютого, застреленими знайшли двох дітей, віком 13 і 15 років, та їхнього батька. Обставини трагедії з’ясовують. На місці працюють всі профільні служби", — написав Козицький.

У місцевій Службі у справах дітей родину охарактеризували як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.

У відділі комунікації поліції Львівської області повідомили, що близько 21:25 на лінію "102" надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури зазначили, що, за попередніми даними, чоловік позбавив життя своїх дітей, після чого вчинив самогубство. Для цього він використав мисливську зброю.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Триває розслідування.

