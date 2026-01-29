В Мілані знайшли мертвим українського банкіра Олександра Адаріча: поліція розслідує вбивство

У внутрішньому дворику готелю в Мілані 23 січня знайшли тіло чоловіка, який випав з вікна. За шість днів правоохоронці встановили його особу — загиблим виявився 54-річний український банкір Олександр Адаріч.

Про смерть Олександра Адаріча повідомляє 29 січня італійська газета Corriere della Sera. За словами журналістів, поліція розглядає версію про вбивство та намагається ідентифікувати людей, які були з банкіром у номері готелю типу "ліжко та сніданок".

Консьєрж повідомив правоохоронцям, що за кілька хвилин після падіння загиблого з висоти 15 метрів бачив таємничого чоловіка, що спустився у двір і підійшов до тіла з запитанням англійською мовою: "Що сталося?" Після цього чоловік зник безслідно.

Згідно з реконструкцією слідчих, із загиблим у номері перед інцидентом були й інші чоловіки, які можуть бути причетними до вбивства. Поліція припускає, що хтось міг інсценувати самогубство банкіра, щоб приховати докази злочину. Наразі правоохоронці чекають на результати розтину. Слідством припускається, що Адаріча могли викинути з вікна уже мертвим.

Також у номері виявили кілька документів з фотографією та особою жертви, проте в яких були вказані інші громадянства.

За словами журналістів, дружина загиблого не дала слідчим жодних додаткових деталей. Однак правоохоронці визначили маршрут Олександра Адаріча: він приїхав до Мілану вранці 23 січня та мав поїхати назад того ж вечора. При цьому видання зазначає, що житло було орендоване не на ім'я банкіра.

Слідчі підозрюють, що 54-річного українця могли викликати в Мілан для зустрічей та, можливо, укладення угоди. При цьому гіпотези правоохоронців виключають торгівлю наркотиками або звичайні шахрайські схеми на кшталт продажу ювелірних виробів чи годинників за фальшиві гроші.

Що відомо про Олександра Адаріча

Олександр Адаріч народився в Павлограді поблизу Дніпра. Він почав свою кар'єру в Павлоградському відділенні "ПриватБанку" у 1993 році, здобув освіту у Харківському університеті в 1999-му. У 2002 році приєднався до "УкрСиббанку", де з 2002 по 2006 рік обіймав посаду голови ради директорів.

У 2012–2013 роках Адаріч купив "СЕБ Банк" та "Ерсте Банк", об’єднавши їх у "Фідобанк". Також під його контролем були "Євробанк" і "Фідокомбанк". Усі ці установи були згодом ліквідовані урядом України.

Журналісти зазначили, що потім сліди Адаріча та його родини знаходили в компаніях, що базуються в Люксембурзі та в інших "офшорних гаванях". За даними Il Giorno, останні роки банкір працював у люксембурзькій компанії Alfaro Real Estate. За даними la Repubblica, ім'я Адаріча також фігурує в судовому процесі щодо управління певними бізнес-угодами в Одеському порту.

У 2021 році видання "Економічна правда" писало, що Фонд гарантування вкладів виявив, що ексвласник "Фідобанку" Олександр Адаріч вивів з установи мільярди гривень та якісні активи, через що реальна вартість активів виявилася майже вп'ятеро меншою, ніж у документах.

