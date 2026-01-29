В Милане нашли мертвым украинского банкира Александра Адарича: полиция расследует убийство

Во внутреннем дворике отеля в Милане 23 января нашли тело мужчины, который выпал из окна. Через шесть дней правоохранители установили его личность — погибшим оказался 54-летний украинский банкир Александр Адарич.

О смерти Александра Адарича сообщает 29 января итальянская газета Corriere della Sera. По словам журналистов, полиция рассматривает версию об убийстве и пытается идентифицировать людей, которые были с банкиром в номере отеля типа "постель и завтрак".

Консьерж сообщил правоохранителям, что через несколько минут после падения погибшего с высоты 15 метров видел таинственного мужчину, который спустился во двор и подошел к телу с вопросом на английском языке: "Что случилось?" После этого мужчина исчез бесследно.

Согласно реконструкции следователей, с погибшим в номере перед инцидентом были и другие мужчины, которые могут быть причастны к убийству. Полиция предполагает, что кто-то мог инсценировать самоубийство банкира, чтобы скрыть улики преступления. Сейчас правоохранители ждут результатов вскрытия. Следствием предполагается, что Адарича могли выбросить из окна уже мертвым.

Также в номере обнаружили несколько документов с фотографией и лицом жертвы, однако в которых были указаны другие гражданства.

По словам журналистов, жена погибшего не дала следователям никаких дополнительных деталей. Однако правоохранители определили маршрут Александра Адарича: он приехал в Милан утром 23 января и должен был уехать обратно в тот же вечер. При этом издание отмечает, что жилье было арендовано не на имя банкира.

Следователи подозревают, что 54-летнего украинца могли вызвать в Милан для встреч и, возможно, заключения сделки. При этом гипотезы правоохранителей исключают торговлю наркотиками или обычные мошеннические схемы вроде продажи ювелирных изделий или часов за фальшивые деньги.

Что известно об Александре Адариче

Александр Адарич родился в Павлограде вблизи Днепра. Он начал свою карьеру в Павлоградском отделении "ПриватБанка" в 1993 году, получил образование в Харьковском университете в 1999-м. В 2002 году присоединился к "УкрСиббанку", где с 2002 по 2006 год занимал должность председателя совета директоров.

В 2012-2013 годах Адарич купил "СЕБ Банк" и "Эрсте Банк", объединив их в "Фидобанк". Также под его контролем были "Евробанк" и "Фидокомбанк". Все эти учреждения были впоследствии ликвидированы правительством Украины.

Журналисты отметили, что потом следы Адарича и его семьи находили в компаниях, базирующихся в Люксембурге и в других "офшорных гаванях". По данным Il Giorno, последние годы банкир работал в люксембургской компании Alfaro Real Estate. По данным la Repubblica, имя Адарича также фигурирует в судебном процессе по управлению определенными бизнес-сделками в Одесском порту.

В 2021 году издание "Экономическая правда" писало, что Фонд гарантирования вкладов обнаружил, что экс-владелец "Фидобанка" Александр Адарич вывел из учреждения миллиарды гривен и качественные активы, из-за чего реальная стоимость активов оказалась почти в пять раз меньше, чем в документах.

