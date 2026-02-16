Убийство детей во Львовской области: что выяснила полиция и кто стрелял в несовершеннолетних (фото)

В селе Станиславчик Золочевского района Львовской области мужчина убил собственных детей и покончил с собой. Правоохранители продолжают расследование трагедии. Жену погибшего, которая вернулась из-за границы в Украину, допрашивают следователи.

В селе Станиславчик, по данным прокуратуры, 42-летний мужчина убил собственных детей из охотничьего оружия, а затем совершил самоубийство. Выстрелы услышала бабушка, которая и обнаружила тела родных. Об этом в комментарии Укринформу сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции во Львовской области. Сейчас продолжается досудебное расследование. В сети опубликовали фотографию детей, которых застрелил отец — это 15-летний парень и 13-летняя девушка.

О ходе расследования в эфире Суспільне.Студия рассказал начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Львовской областной прокуратуры Юрий Матлах:

"Следствие продолжается, возможные мотивы совершения указанного преступления проверяются, среди них, в том числе — и предыдущие конфликты, возможные в семье. Изъяты мобильные телефоны и проверяются их переписки: какие были контакты в семье, какое было окружение, а также другие версии.

Согласно сообщению пресс-службы областной полиции Львовщины, охотничье ружье, из которого мужчина совершил выстрелы, было зарегистрированным — то есть, он имел на него официальное разрешение, имел на него официальное разрешение. Сама семья, в которой произошла трагедия, не находилась не учете в социальных службах. Следователи назначили экспертизы на наличие алкоголя и других веществ в крови погибшего.

"Мать детей находится за границей в республике Польша, где временно работает. Семья проживала вместе с отцом и его матерью, бабушкой детей, которая, соответственно, вызвала правоохранителей после услышанных выстрелов в соседней комнате", — добавил Юрий Матлах.

Кроме жены погибшего, правоохранители также общаются с родными и знакомыми семьи, где произошла трагедия.

