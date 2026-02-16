Вбивство дітей у Львівській області: що з'ясувала поліція та хто стріляв у неповнолітніх (фото)

У селі Станіславчик Золочівського району Львівської області чоловік убив власних дітей і наклав на себе руки. Правоохоронці продовжують розслідування трагедії. Дружину загиблого, яка повернулася з-за кордону до України, допитують слідчі.

У селі Станіславчик, за даними прокуратури, 42-річний чоловік вбив власних дітей з мисливської зброї, а потім вчинив самогубство. Постріли почула бабуся, яка і виявила тіла рідних. Про це в коментарі Укрінформу повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції у Львівській області. Наразі триває досудове розслідування. В мережі опублікували фотографію дітей, яких застрелив батько — це 15-річний хлопець і 13-річна дівчина.

Про хід розслідування в ефірі Суспільне.Студія розповів начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах:

"Слідство триває, можливі мотиви скоєння вказаного злочину перевіряються, серед них, в тому числі — і попередні конфлікти, можливі в сім'ї. Вилучені мобільні телефони і перевіряються їхні переписки: які були контакти в сім'ї, яке було оточення, а також інші версії.

Згідно з повідомленням пресслужби обласної поліції Львівщини, мисливська рушниця, з якої чоловік здійснив постріли, була зареєстрованою – тобто, він мав на неї офіційний дозвілн мав на неї офіційний дозвіл. Сама сім'я, в якій сталася трагедія, не перебувала не обліку у соціальних службах. Слідчі призначили експертизи на наявність алкоголю та інших речовин в крові загиблого.

"Мати дітей перебуває за кордоном в республіці Польща, де тимчасово працює. Родина проживала разом з батьком і його матір'ю, бабусею дітей, яка, відповідно, викликала правоохоронців після почутих пострілів в сусідній кімнаті", — додав Юрій Матлах.

Окрім дружини загиблого, правоохоронці також спілкуються з рідними та знайомими родини, де сталася трагедія.

