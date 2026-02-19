Лабораторії по всій Україні і не тільки: поліція ліквідувала найбільшу наркомережу (відео)

Правоохоронці України, Польщі та Молдови ліквідували транснаціональну імперію, яка щомісяця давала наркоторговцям 700 кг психотропів і понад 420 млн гривень прибутку.

Операція "Рубікон" — одна з наймасштабніших за всю історію Нацполіції і чіткий сигнал кожному, хто намагається перетворити Україну на центр виробництва і транзиту наркотиків, повідомив заступник глави НПУ — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

У ній були задіяні підрозділи Нацполіції, ДПСУ, СБУ, ДСНС, Держмитслужби та Офісу Генпрокурора у взаємодії з Європолом, а також правоохоронці Польщі та Молдови.

Під час надскладної багаторівневої операції, що синхронно проходила в 21 регіоні України, Польщі та Молдові, правоохоронцям вдалося знищити виробництво, склади, ланцюги постачання і збуту психотропних речовин.

Відео дня

"27 млн доз не потрапили на вулиці українських міст. 123 людини отримали підозри, 97 — затримано", — додав Нєбитов.

""Хімія" закінчилася — почалася відповідальність", — наголосив автор посту і подякував Департаменту по боротьбі з наркозлочинністю і кожному підрозділу, який брав участь у реалізації цієї операції.

Як постскриптум Нєбитов написав, що у всіх затриманих і підозрюваних була мрія, щоб уся поліція вирушила на фронт. Що, додав він, є звичайною мрією й інших представників кримінального світу.

"Відповідаю: поліцейські на війні з 2014 року і, на жаль, мають втрати, але нам вистачить сил, щоб кримінал не міг безкарно ґвалтувати, вбивати й отруювати український народ", — запевнив правоохоронець.

У Нацполіції розкрили більше деталей. Зокрема, повідомляється, що викрито чотири організовані групи та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та розповсюдженні синтетичних катинонів — alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону.

Зловмисники побудували повний цикл нелегального "виробництва" — від контрабандних постачань прекурсорів із країн Європейського Союзу до синтезу і збуту психотропів кінцевим "споживачам".

Учасники двох транснаціональних угруповань координували виготовлення та реалізацію психотропів на території Республіки Польща, а також організували наркотрафік в Україну та Молдову. Ще одна міжнародна група забезпечувала постачання прекурсорів у підпільні лабораторії в Україні та Польщі.

На території нашої держави злочинці організували роботу розгалуженої мережі нарколабораторій, що охоплювала майже всі регіони. Кожна лабораторія спеціалізувалася на виробництві окремого виду заборонених речовин.

Правоохоронці провели понад 500 обшуків на території столиці та Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

На території Польщі затримано шістьох осіб, причетних до роботи лабораторій. У Молдові заарештували кур'єра, який намагався перевезти через кордон наркотики українського виробництва.

Нагадаємо, в Одесі чоловік влаштував стрілянину, бо в меню ресторану не було наркотиків.

Також повідомлялося, що наркокартель з Одеси відправляв психотропи за кордон.