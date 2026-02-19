Лаборатории по всей Украине и не только: полиция ликвидировала крупнейшую наркосеть (видео)

Правоохранители Украины, Польши и Молдовы ликвидировали транснациональную империю, которая ежемесячно давала наркоторговцам 700 кг психотропов и более 420 млн гривен прибыли.

Операция "Рубикон" — одна из самых масштабных за всю историю Нацполиции и четкий сигнал каждому, кто пытается превратить Украину в центр производства и транзита наркотиков, сообщил заместитель главы НПУ — начальник криминальной полиции Андрей Небитов.

В ней были задействованы подразделения Нацполиции, ГПСУ, СБУ, ГСЧС, Гостаможслужбы и Офиса Генпрокурора во взаимодействии с Европолом, а также правоохранители Польши и Молдовы.

В ходе сложнейшей многоуровневой операции, которая синхронно проходила в 21 регионе Украины, Польше и Молдове, правоохранителям удалось уничтожить производство, склады, цепи поставок и сбыта психотропных веществ.

"27 млн ​​доз не попали на улицы украинских городов. 123 человека получили подозрения, 97 — задержаны", — добавил Небитов.

""Химия" закончилась — началась ответственность", — подчеркнул автор поста и поблагодарил Департамент по борьбе с наркопреступностью и каждое подразделение, участвовавшее в реализации этой операции.

В качестве пост скриптум Небитов написал, что у всех задержанных и подозреваемых была мечта, чтобы вся полиция отправилась на фронт. Что, добавил он, является обычной мечтой и других представителей криминального мира.

"Отвечаю: полицейские на войне с 2014 года и, к сожалению, имеют потери, но нам хватит сил, чтобы криминал не мог безнаказанно насиловать, убивать и отравлять украинский народ", – заверил правоохранитель.

В Нацполиции раскрыли больше деталей. В частности, сообщается, что разоблачены четыре организованных группы и преступная организация, которые специализировались на изготовлении и распространении синтетических катинонов — alpha-PVP, амфетамина, метамфетамина и мефедрона.

Злоумышленники построили полный цикл нелегального "производства" — от контрабандных поставок прекурсоров из стран Европейского Союза до синтеза и сбыта психотропов конечным "потребителям".

Участники двух транснациональных группировок координировали изготовление и реализацию психотропов на территории Республики Польша, а также организовали наркотрафик в Украину и Молдову. Еще одна международная группа обеспечивала поставки прекурсоров в подпольные лаборатории в Украине и Польше.

На территории нашего государства преступники организовали работу разветвленной сети нарколабораторий, охватывавшей почти все регионы. Каждая лаборатория специализировалась на производстве отдельного вида запрещенных веществ.

Правоохранители провели свыше 500 обысков на территории столицы и Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

На территории Польши задержаны шесть человек, причастных к работе лабораторий. В Молдове арестовали курьера, пытавшегося перевезти через границу наркотики украинского производства.

