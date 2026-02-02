В Одессе мужчина устроил стрельбу, потому что в меню ресторана не было наркотиков (фото)

В Одессе полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в местном ресторане. Причиной стал отказ официантки принести ему наркотики.

В результате стрельбы обошлось без пострадавших. Об этом сообщило ГУНП в Одесской области.

Происшествие произошло на прошлой неделе в одном из заведений на Фонтанской дороге. 41-летний мужчина из Днепропетровской области, который проживает в Одессе, вместе со своим другом отдыхал в заведении.

"Находясь в нетрезвом состоянии, он начал требовать у 18-летней официантки принести ему наркотики. Когда же девушка сообщила, что их заведение не предоставляет незаконных услуг, посетитель возмутился, достал пистолет и произвел из него выстрел в пол рядом с работницей", — сообщили в Нацполиции.

Мужчина был задержан, у него изъяли оружие. Ему было сообщено о подозрении в хулиганстве. За это преступление мужчине грозит до семи лет заключения.

Изъятое оружие Фото: Поліція Одеської області

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 240 грн.

