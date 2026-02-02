В Одесі чоловік влаштував стрілянину, бо в меню ресторану не було наркотиків (фото)

В Одесі поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в місцевому ресторані. Причиною стала відмова офіціантки принести йому наркотики.

Внаслідок стрілянини обійшлося без потерпілих. Про це повідомило ГУНП в Одеській області.

Подія сталася минулого тижня в одному з закладів на Фонтанській дорозі. 41-річний чоловік з Дніпропетровщини, який проживає в Одесі, разом зі своїм другом відпочивав у закладі.

"Перебуваючи в нетверезому стані, він почав вимагати у 18-річної офіціантки принести йому наркотики. Коли ж дівчина повідомила, що їхній заклад не надає незаконних послуг, відвідувач обурився, дістав пістолет і здійснив з нього постріл в підлогу поруч із працівницею", — повідомили в Нацполіції.

Чоловіка було затримано, у нього вилучили зброю. Йому було повідомлено про підозру в хуліганстві. За цей злочин чоловікові загрожує до семи років ув’язнення.

Відео дня

Вилучена зброя Фото: Поліція Одеської області

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 грн.

27 січня з'явилася інформація, що під час затримання фігуранта кримінальної справи чоловік відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Тоді повідомлялося, що він підозрюваний у скоєнні вбивства. Ще одного правоохоронця було госпіталізовано.

Начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима під час брифінгу 27 січня розповів, що чоловік, який підозрюється у вбивстві поліціянтів на Черкащині, був колишнім військовим.

28 січня військовослужбовець Ярослав Нищик розкрив ім'я підозрюваного стрільця — за його словами, ним був його побратим Сергій Русінов, з яким вони під час повномасштабного вторгнення РФ служили в 158-му та 198-му батальйонах.