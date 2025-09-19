"Во все тяжкие" по-украински: наркокартель из Одессы отправлял психотропы за границу (видео)

В Одессе разоблачили гриппу дельцов, которые организовали бизнес на психотропах — наркотики производили в лаборатории и отправляли по стране или даже за границу. Одна из подозреваемых оказалась несовершеннолетней.

Related video

В группировку входили пятеро молодых людей — трое мужчин и две девушки, в том числе несовершеннолетняя. Мужчины арендовали в Одессе частный дом, где обустроили лабораторию. Они закупили специальное оборудование, прекурсоры и реактивы, чтобы изготавливать особо опасное психотропное вещество Альфа-PVP. Девушки помогали со сбытом. Об этом 19 сентября сообщили в Национальной полиции Украины.

Наркокартель действовал не только на территории Украины, но и переправлял "товар" за границу. Психотропные отправляли с помощью сервисов доставки и перевозок, а также передавали как "закладки" и продавали через чат-боты. Для маскировки торговцы использовали детские вещи и игрушки, а оплату получали на банковские счета и электронные кошельки, после чего переводили в криптовалюту или наличные.

Полицейские остановили отправку более 600 посылок, которые содержали более 1200 доз наркотиками. В частности, их перехватили на границе с Молдовой. Также состоялись обыски дома у фигурантов и в их лаборатории. Правоохранители изъяли более 16 килограммов психотропа в твердом и жидком состоянии, более 3 килограммов различных наркотических средств, 260 литров прекурсоров, упаковочный материал, лабораторное оборудование, средства в разной валюте и другие вещи.

Фото с обысков у наркоторговцев Фото: Национальная полиция Вещество, обнаруженное у дельцов Фото: Национальная полиция

"Общая стоимость изъятых веществ, по ценам "черного рынка", составляет почти 23 миллиона гривен. Они направлены на экспертизу", — отметили в ведомстве.

Наркоторговцев задержали, им сообщили о подозрении по ряду статей. В зависимости от того, чем кто занимался, они подозреваются в:

организации места изготовления психотропов из корыстных мотивов;

незаконном изготовлении, приобретении и хранении оборудования для производства психотропов;

незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров с целью изготовления психотропов;

незаконном изготовлении, приобретении, хранении наркотиков с целью сбыта;

сбыте опасного психотропа в особо крупных размерах;

покушении на контрабанду психотропа в особо крупных размерах.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Дельцам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Пока их взяли под стражу без права на залог по решению суда. Также должны избрать меру пресечения для фигуранток.

Напомним, 2 сентября патрульные Ровенской области выехали в село Смыга по неожиданному вызову. Мужчина заявил, что у него украли наркотики.

18 августа сообщалось, что в Киеве продавали наркотики дельцы со спецпропусками и удостоверениями волонтеров. Организатор "бизнеса" руководил всем через телефон.