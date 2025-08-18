Заработали $500 тысяч: в Киеве задержали мужчин, продававших кокаин в комендантский час (фото)

Дельцы поставляли запрещенные вещества VIP-клиентам, весь "бизнес" организатор курировал по телефону. Продавали "товар" через сеть каналов в мессенджерах. Полиция уточняет, что у задержанных также изъяли спецпропуски и удостоверения волонтеров.

Цена одного грамма кокаина с услугой ночного такси составляла $250 долларов, а днем – около $200, сообщила столичная полиция.

Ночью наркоторговцы ежемесячно сбывали до 2 000 доз кокаина, что составило почти $500 000 чистой прибыли.

Организатор "бизнеса" курировал подчиненными исключительно по телефону для конспирации и тщательно подбирал курьеров. А доверенное лицо занималось финансовыми вопросами и документами для работы в ночное время.

Для сбыта наркотиков они создали сеть каналов в мессенджерах с обещаниями круглосуточной доставки. В Киеве, Одессе и Днепре сотрудники Нацполиции и СБУ задержали 11 участников преступной наркоорганизации.

У них изъяли наркотики, оружие, пропуски, удостоверения волонтеров, деньги в национальной и иностранной валюте на сумму более 1,6 млн грн., 53 мобильных телефона, 65 банковских карт и прочее.

Оперативники документировали каждый шаг их деятельности. Чтобы передвигаться на автомобилях в комендантский час, использовались удостоверения волонтеров, поддельные пропуски и документы различных госучреждений.

Наркотики участникам преступной организации из других городов передавали по почте, пряча их во флаконах с шампунем. Участникам схемы предъявили подозрения по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и руководство преступным сообществом) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков и психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.

Суммарно им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на острове Бали задержали 21-летнюю украинку из Одессы, которая везла 2 килограмма наркотиков. Вещества хотели продавать иностранным туристам.

В Киеве полицейские проверяли магазины, которые предлагали продукцию с запрещенными веществами где под видом "сувениров".