В соцсетях сообщили о продаже запрещенных веществ под видом "сувениров": полиция ответила

В столице полиция проверяет сеть магазинов, где под видом "сувениров" несовершеннолетним якобы предлагали продукцию с содержанием запрещенных веществ. Контрольные закупки показали, что продавцы не отказывали несовершеннолетним и подробно рассказывали об "эффектах" товара. Полиция, в свою очередь, отметила, что досудебное расследование по данному факту продолжается.

Как сообщает местный телеграмм-канал, во время одной из таких проверок несовершеннолетний покупатель получил от продавца описание возможного воздействия продукции. Подобные точки работают в разных районах города, почти не скрываясь от полиции и прохожих.

Собеседники Фокуса отмечают, что рекламные флаеры этого заведения раздавали жителям района вблизи станции метрополитена.

По информации полиции Киевщины, в милицию поступило сообщение о магазине возле станции метро в Днепровском районе, где продавали продукцию с возможным содержанием запрещенных веществ. По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК Украины.

Официальная публикация Полиции Киевской области Фото: Скриншот

В ходе следствия полицейские изъяли образцы товара и направили их на экспертизу, которая показала отсутствие запрещенных средств или психотропных веществ. Сейчас продолжается досудебное расследование и проверяется заведения относительно законности ведения хозяйственной деятельности.

Отметим, что как говорится на сайте U420 Cafe-Shop, в отношении которого проводятся проверки, это филиал сети заведений с уникальной концепцией, сочетающей атмосферу релакса, современный стиль и продукты на основе каннабиноидов. В заведении предлагаются напитки, специальные CBD-продукты, сувениры, сладости и биодобавки.

На момент публикации материала администрация магазина не комментировала в соцсетях данный инцидент.

Напомним, что в Прилуках правоохранители задержали сына украинской чиновницы. который продавал наркотики. Во время обысков у фигуранта и его автомобиля правоохранители обнаружили вещества, похожие на каннабис, метадон и амфетамин.

Также зимой в Киеве задержали 25-летнюю женщину, которая торговала наркотическими средствами, маскируя их под парафиновые свечи и отправляя товар на такси.