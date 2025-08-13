У соцмережах повідомили про продаж заборонених речовин під виглядом "сувенірів": поліція відповіла

У столиці поліція перевіряє мережу магазинів, де під виглядом "сувенірів" неповнолітнім нібито пропонували продукцію з вмістом заборонених речовин. Контрольні закупки показали, що продавці не відмовляли неповнолітнім і детально розповідали про "ефекти" товару. Поліція, зі свого боку, зазначила, що досудове розслідування за цим фактом триває.

Related video

Як повідомляє місцевий телеграм-канал, під час однієї з таких перевірок неповнолітній покупець отримав від продавця опис можливого впливу продукції. Подібні точки працюють у різних районах міста, майже не ховаючись від поліції та перехожих.

Співрозмовники Фокусу наголошують, що рекламні флаєри цього закладу роздавали мешканцям району поблизу станції метрополітену.

За інформацією поліції Київщини, до правоохоронців надійшло повідомлення про магазин біля станції метро у Дніпровському районі, де продавали продукцію з можливим вмістом заборонених речовин. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України.

Офіційна публікація Поліції Київщини Фото: Скриншот

У ході слідства поліціянти вилучили зразки товару та направили їх на експертизу, яка показала відсутність заборонених засобів або психотропних речовин. Наразі триває досудове розслідування та перевіряється закладу щодо законності ведення господарської діяльності.

Зазначимо, що як йдеться на сайті U420 Cafe-Shop, стосовно якого, проводяться перевірки, це філія мережі закладів з унікальною концепцією, що поєднує атмосферу релаксу, сучасний стиль та продукти на основі канабіноїдів. У закладі пропонуються напої, спеціальні CBD-продукти, сувеніри, солодощі та біодобавки.

На момент публікації матеріалу адміністрація магазину не коментувала у соцмережах даний інцидент.

Нагадаємо, що у Прилуках правоохоронці затримали сина української посадовиці. який продавав наркотики. Під час обшуків у фігуранта та його автомобілі правоохоронці виявили речовини, схожі на канабіс, метадон та амфетамін.

Також взимку у Києві затримали 25-річну жінку, яка торгувала наркотичними засобами, маскуючи їх під парафінові свічки та відправляючи товар на таксі.