Син української посадовиці продавав наркотики: йому загрожує до 10 років тюрми, — ЗМІ (фото)

У Прилуках правоохоронці затримали чоловіка, який систематично продавав наркотики. Журналісти “Суспільного” стверджують, що йдеться про Ярослава Попенка — сина міської голови Ольги Попенко.

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За даними поліції, оперативники Прилуцького райвідділу задокументували декілька фактів збуту наркотичних засобів жителем Прилук. Під час обшуків у фігуранта та його автомобілі правоохоронці виявили речовини, схожі на канабіс, метадон та амфетамін. Також вони знайшли пристрої для вживання наркотиків та докази причетності до їх збуту. Усе вилучене направили на експертизу.

Наразі, правоохоронці затримали чоловіка, а саме розслідування триває. Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але "Суспільне", посилаючись на власні джерела, стверджує, що йдеться саме про сина міської голови Прилук Ярослава Попенка. Посадовиця в коментарі журналістам заявила, що не вірить у причетність сина і вважає ситуацію наслідком своєї роботи.

"Я вважаю, що це пов'язано з моєю роботою", — зазначила Ольга Попенко.

Син української посадовиці продавав наркотики Фото: Нацполiцiя Украiни Син української посадовиці продавав наркотики Фото: Нацполiцiя Украiни

Раніше Фокус писав, що 14 липня працівники Нацполіції спільно з прокуратурою проводили обшуки у компаніях, які надають медичні послуги за державні кошти, розпорядником яких є Міністерство охорони здоров’я України. Загалом, розслідування стосується схеми розкрадання бюджетних коштів, яка, ймовірно, діяла за сприяння або під прикриттям керівних осіб у МОЗ.

Також днями СБУ та Нацполіція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. Під час спецоперації правоохоронці затримали двох агенток російської воєнної розвідки, які планували підірвати суддів і волонтерів у прифронтових містах