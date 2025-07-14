Теракти на замовлення РФ: жінки хотіли підірвати суддів у Дніпрі та Полтаві (фото)

СБУ та Нацполіція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. Під час спецоперації правоохоронці затримали двох агенток російської воєнної розвідки, які планували підірвати суддів і волонтерів у прифронтових містах.

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За інформацією СБУ, завдання від російських спецслужб виконували дві жительки Полтави з кримінальним минулим — обидві раніше були засуджені за наркоторгівлю та крадіжки. Після звільнення з місць позбавлення волі вони шукали “легкі гроші” через Telegram-канали, де й потрапили в поле зору ворожої розвідки.

Жінки отримали завдання фізично ліквідувати українських суддів та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Для підготовки до злочинів агентки розділились: одна залишилася у Полтаві, стежачи за майбутніми жертвами, інша поїхала до Дніпра, де діяла за аналогічною схемою.

У Дніпрі одна із фігуранток отримала від куратора координати схованки зі саморобною вибухівкою. Пристрій був захований у багажнику скутера. Вона припаркувала начинений вибухівкою транспорт біля авто місцевого судді, плануючи активувати вибух дистанційно. Для спостереження за потенційною жертвою вона встановила навпроти будівлі телефонну камеру з віддаленим доступом для кураторів із російського ГРУ.

У цей момент жінку затримали співробітники СБУ. Одночасно у Полтаві затримали її спільницю.

Правоохоронці встановили, що перед цим фігурантки вже виконали “тестове завдання” – підпалили авто українського військового.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

державна зрада в умовах воєнного стану;

замах на вчинення теракту;

перешкоджання діяльності ЗСУ.

Наразі обидві підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Фокус повідомляв, що полковника Служби безпеки України Івана Воронича було вбито за завданням спецслужб Російської Федерації. Виконали цей злочин двоє найманців — чоловік та жінка, які прибули в Україну з-за кордону.

Також на початку липня співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали агента російських спецслужб, причетного до теракту в Одесі.