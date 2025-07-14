Теракты по заказу РФ: женщины хотели взорвать судей в Днепре и Полтаве (фото)

СБУ и Нацполиция предотвратили серию терактов в Полтаве и Днепре. Во время спецоперации правоохранители задержали двух агенток российской военной разведки, которые планировали взорвать судей и волонтеров в прифронтовых городах.

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По информации СБУ, задание от российских спецслужб выполняли две жительницы Полтавы с криминальным прошлым — обе ранее были осуждены за наркоторговлю и кражи. После освобождения из мест лишения свободы они искали "легкие деньги" через Telegram-каналы, где и попали в поле зрения вражеской разведки.

Женщины получили задание физически ликвидировать украинских судей и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств. Для подготовки к преступлениям агенты разделились: одна осталась в Полтаве, следя за будущими жертвами, другая поехала в Днепр, где действовала по аналогичной схеме.

В Днепре одна из фигуранток получила от куратора координаты тайника с самодельной взрывчаткой. Устройство было спрятано в багажнике скутера. Она припарковала начиненный взрывчаткой транспорт возле авто местного судьи, планируя активировать взрыв дистанционно. Для наблюдения за потенциальной жертвой она установила напротив здания телефонную камеру с удаленным доступом для кураторов из российского ГРУ.

В этот момент женщину задержали сотрудники СБУ. Одновременно в Полтаве задержали ее сообщницу.

Правоохранители установили, что перед этим фигурантки уже выполнили "тестовое задание" — подожгли авто украинского военного.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

государственная измена в условиях военного положения;

покушение на совершение теракта;

препятствование деятельности ВСУ.

Сейчас обе подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее Фокус сообщал, что полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич был убит по заданию спецслужб Российской Федерации. Выполняли это преступление двое наемников — мужчина и женщина, которые прибыли в Украину из-за границы.

Также в начале июля сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали агента российских спецслужб, причастного к теракту в Одессе.