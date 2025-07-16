Сын украинской чиновницы продавал наркотики: ему грозит до 10 лет тюрьмы, — СМИ (фото)

В Прилуках правоохранители задержали мужчину, который систематически продавал наркотики. Журналисты "Суспільного" утверждают, что речь идет о Ярославе Попенко — сыне городского головы Ольги Попенко.

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По данным полиции, оперативники Прилуцкого райотдела задокументировали несколько фактов сбыта наркотических средств жителем Прилук. Во время обысков у фигуранта и его автомобиля правоохранители обнаружили вещества, похожие на каннабис, метадон и амфетамин. Также они нашли устройства для употребления наркотиков и доказательства причастности к их сбыту. Все изъятое направили на экспертизу.

Сейчас правоохранители задержали мужчину, а само расследование продолжается. Подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но "Суспільне", ссылаясь на собственные источники, утверждает, что речь идет именно о сыне городского головы Прилук Ярослава Попенко. Чиновница в комментарии журналистам заявила, что не верит в причастность сына и считает ситуацию следствием своей работы.

"Я считаю, что это связано с моей работой", — отметила Ольга Попенко.

Сын украинской чиновницы продавал наркотики Фото: Нацполиция Украины Сын украинской чиновницы продавал наркотики Фото: Нацполиция Украины

Ранее Фокус писал, что 14 июля сотрудники Нацполиции совместно с прокуратурой проводили обыски в компаниях, которые предоставляют медицинские услуги за государственные средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины. В общем, расследование касается схемы хищения бюджетных средств, которая, вероятно, действовала при содействии или под прикрытием руководящих лиц в Минздраве.

Также на днях СБУ и Нацполиция предотвратили серию терактов в Полтаве и Днепре. Во время спецоперации правоохранители задержали двух агенток российской военной разведки, которые планировали взорвать судей и волонтеров в прифронтовых городах