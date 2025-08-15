Смертная казнь или пожизненное заключение: одесситку поймали с 2 кг наркотиков на Бали

В международном аэропорту Денпасар на острове Бали задержали 21-летнюю девушку, которая перевозила 2 кг новых наркотиков 4-хлорметилкатинон (4-CMC), известных также как "голубой сапфир". Это вещество может вызвать психозы, судороги и даже привести к смерти.

Девушку зовут Катерина Вакарова и она якобы из Украины, сообщает индонезийское издание Patroli Post.

Ее задержали еще 3 августа, однако СМИ сообщили об этом только спустя почти две недели, 15 августа.

По информации ресурса, все началось с того, что сотрудники таможенного контроля обратили внимание на подозрительное поведение девушки. Они начали внимательно за ней наблюдать, когда она проходила зону досмотра.

Когда ее чемодан просканировали с помощью рентгеновского аппарата, сработала сигнализация, указывая на наличие опасного или подозрительного предмета. После тщательной проверки в чемодане был обнаружен пакет с наркотиками, аккуратно спрятанный внутри.

"Результаты лабораторных исследований подтвердили, что это вещество является 4-CMC, новым видом наркотика", — сообщили журналистам эксперты после проверки.

Катерина, которая оказалась одесситкой, бросившей школу в 10 классе, не смогла откреститься от содержимого своего багажа, когда ее задержали и допросили сотрудники службы безопасности.

Девушка призналась, что наркотики планировали распространять на Бали Фото: Instagram

По словам девушки, наркотики планировалось распространять на Бали, в частности среди иностранных туристов. Предполагается, что она является частью международной наркосети. Сейчас местные правоохранители проводят расследование, чтобы выявить других людей, причастных к торговле наркотиками.

"Совместная группа Управления по борьбе с наркотиками провинции Бали и таможенных органов продолжает расследование с целью раскрытия этого международного наркосиндиката", — сообщил сотрудник, пожелавший остаться неназванным.

Ввоз наркотиков на Бали: какое наказание предусмотрено

По информации сообщества bali_ukraine, согласно закону о наркотиках, который действует в Индонезии, девушке грозит максимальное наказание в виде смертной казни через расстрел или пожизненного заключения. Впрочем, как отметили в сообществе, чаще суды ограничиваются заключением в тюрьме на 12-20 лет.

Около 530 человек, в том числе 96 иностранцев, находятся в камере смертников в Индонезии, в основном за преступления, связанные с наркотиками.

Несмотря на одни из самых строгих законов в мире, популярность Бали делает его главной мишенью для контрабандистов. Во время недавней общенациональной операции было изъято более полутонны наркотиков.

"Из-за подобных случаев в местных СМИ все чаще можно увидеть статьи с заголовками "Их страны воюют, но граждане России и Украины являются партнерами в наркотрафике на Бали… Периодически среди новостей о наркотрафике Индонезии встречаются украинцы и истории о сотрудничестве с россиянами. Это значительно вредит репутации Украины и тысяч украинцев, которые находятся на острове легально", – говорится в публикации сообщества в соцсети.

Что такое хлорметилкатинон

4-СМС – это так называемый дизайнерский наркотик, из тех что разрабатываются для обхода законов и распространяются или как легальные наркотики, или как исследовательские химикаты или соли для ванн. Среди побочных действий – гипертония, боли в грудной клетке, тахикардия, воздействие на центральную нервную систему (страх, агрессия, психозы, бессонница, галлюцинации). Проявляет высокую нейротоксичность, которая во многом обусловлена наличием атома хлора в структуре. Высок риск передозировки, известны летальные случаи.

