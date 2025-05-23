"Животное поймано": охранники задержали кота, который "поставлял" заключенным наркотики (видео)

В Коста-Рике охранники тюрьмы поймали кота, который пытался попасть на территорию исправительного учреждения с прикрепленными на своем теле пакетиками с марихуаной и кокаином.

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Об этом пишет CBS News.

Кот пытался перепрыгнуть через забор, а пакетики с запрещенными веществами были прицеплены к телу животного с помощью клейкой ленты.

Кот пытался попасть в тюрьму с наркотиками на теле

В общем охранники насчитали более 230 граммов марихуаны и 67 граммов кокаина, что уместилось в два пакета.

Охранникам удалось схватить животное до того, как наркотики попали в руки заключенных.

"Благодаря быстрой реакции охранников животное было поймано, а пакеты изъяты, что предотвратило их попадание к заключенным", — говорится в заявлении местных властей.

Кота "дилера" передали в Национальную службу охраны здоровья животных Коста-Рики, где его должны обследовать.

В то же время власти и администрация тюрьмы начала расследование, чтобы установить, кто именно использовал животное для поставки наркотиков в исправительное учреждение.

Напомним, в США полиция обнаружила енота, который пытался скрыть наркопреступления владелицы.

Фокус также писал о том, что в Британии аллигатор охранял наркотики и оружие.