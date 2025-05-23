"Тварину спіймано": охоронці затримали кота, який "постачав" ув'язненим наркотики (відео)
У Коста-Риці охоронці в'язниці упіймали кота, який намагався потрапити на територію виправного закладу з прикріпленими на своєму тілі пакетиками з марихуаною та кокаїном.
Про це пише CBS News.
Кіт намагався перестрибнути через огорожу, а пакетики із забороненими речовинами були причеплені до тіла тварини за допомогою клейкої стрічки.
Загалом охоронці нарахували понад 230 грамів марихуани та 67 грамів кокаїну, що вмістилось у два пакети.
Охоронцям вдалося схопити тварину до того, як наркотики потрапили до рук ув'язнених.
"Завдяки швидкій реакції охоронців тварину було спіймано, а пакунки вилучено, що запобігло їхньому потраплянню до ув'язнених", — йдеться у заяві місцевої влади.
Кота "дилера" передали до Національної служби охорони здоров'я тварин Коста-Рики, де його мають обстежити.
Водночас влада та адміністрація в'язниці розпочала розслідування, щоб встановити, хто саме використовував тварину для постачання наркотиків до виправної установи.
Нагадаємо, у США поліція виявила єнота, який намагався приховати наркозлочини власниці.
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