"Тварину спіймано": охоронці затримали кота, який "постачав" ув'язненим наркотики (відео)

У Коста-Риці охоронці в'язниці упіймали кота, який намагався потрапити на територію виправного закладу з прикріпленими на своєму тілі пакетиками з марихуаною та кокаїном.

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Про це пише CBS News.

Кіт намагався перестрибнути через огорожу, а пакетики із забороненими речовинами були причеплені до тіла тварини за допомогою клейкої стрічки.

Кіт намагався потрапити до в'язниці із наркотиками на тілі

Загалом охоронці нарахували понад 230 грамів марихуани та 67 грамів кокаїну, що вмістилось у два пакети.

Охоронцям вдалося схопити тварину до того, як наркотики потрапили до рук ув'язнених.

"Завдяки швидкій реакції охоронців тварину було спіймано, а пакунки вилучено, що запобігло їхньому потраплянню до ув'язнених", — йдеться у заяві місцевої влади.

Кота "дилера" передали до Національної служби охорони здоров'я тварин Коста-Рики, де його мають обстежити.

Водночас влада та адміністрація в'язниці розпочала розслідування, щоб встановити, хто саме використовував тварину для постачання наркотиків до виправної установи.

Нагадаємо, у США поліція виявила єнота, який намагався приховати наркозлочини власниці.

Фокус також писав про те, що у Британії алігатор охороняв наркотики та зброю.