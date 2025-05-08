Неочікуваний поворот: у США поліція виявила єнота, який намагався приховати наркозлочини власниці

Цими днями поліція штату Огайо у США несподівано натрапила в автомобілі на єнота, який намагався знищити докази злочинів своєї 55-річної власниці, яку звинуватили у торгівлі наркотиками. Пухнастик тримав у роті трубку для вживання метамфетаміну.

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Про курйозний випадок з єнотом розповіли на сайті West Palm Beach 7 травня.

Інцидент відбувся у місті Спрингфілд штату Огайо увечері понеділка: історія почалася з того, що офіцер місцевого відділення поліції зупинив автомобіль через те, що у його власника була вилучена ліцензія. Власницею виявилася 55-річна жінка, яку вдалося затримати без жодних проблем, однак через деякий час події набули несподіваного розвороту.

Коли поліцейський повернувся до автомобіля затриманої, то побачив, що в ньому є єнот. Пухнастик на прізвизько Чуві розмістився на водійському місці, а в лапках стискав трубку. З'ясувалося, що це була трубка для вживання метамфетаміну.

Поліція, побачивши такі дії єнота, вирішила обшукати автомобіль. При цьому співробітникам вдалося виявити велику кількість метамфетаміну, крек-кокаїну і три використані скляні трубки для метамфетаміну.

Власниці висунули звинувачення у зберіганні наркотиків, а також постанову про відсторонення від керування транспортним засобом. Додаткові звинувачення представлять відповідним органам після отримання результатів експертизи, що здійснюватиме Бюро кримінальних розслідувань штату Огайо.

У поліції зазначили, що Чуві не постраждав. Зараз він почувається добре та перебуває у безпеці.

У його власниці виявили документи, які підтверджують право на утримання домашнього єнота.

Нагадаємо, 29 березня видання Upi розповіло про курйозний інцидент за участі єнотів у зоопарку США: коли звідти втекли видри, єноти не давали співробітникам повернути їх назад.

14 березня служби у Перу при пошуках злодія, який обікрав кілька будинків, виявили, що винною була мавпа.