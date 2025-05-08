Неожиданный поворот: в США полиция обнаружила енота, который пытался скрыть наркопреступления владелицы

На днях полиция штата Огайо в США неожиданно наткнулась в автомобиле на енота, который пытался уничтожить доказательства преступлений своей 55-летней владелицы, которую обвинили в торговле наркотиками. Пушистик держал во рту трубку для употребления метамфетамина.

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О курьезном случае с енотом рассказали на сайте West Palm Beach 7 мая.

Инцидент произошел в городе Спрингфилд штата Огайо вечером понедельника: история началась с того, что офицер местного отделения полиции остановил автомобиль из-за того, что у его владельца была изъята лицензия. Владелицей оказалась 55-летняя женщина, которую удалось задержать без всяких проблем, однако через некоторое время события приняли неожиданный разворот.

Когда полицейский вернулся к автомобилю задержанной, то увидел, что в нем есть енот. Пушистик по кличке Чуви разместился на водительском месте, а в лапках сжимал трубку. Выяснилось, что это была трубка для употребления метамфетамина.

Полиция, увидев такие действия енота, решила обыскать автомобиль. При этом сотрудникам удалось обнаружить большое количество метамфетамина, крэк-кокаина и три использованные стеклянные трубки для метамфетамина.

Владелице выдвинули обвинения в хранении наркотиков, а также постановление об отстранении от управления транспортным средством. Дополнительные обвинения представят соответствующим органам после получения результатов экспертизы, которую будет осуществлять Бюро уголовных расследований штата Огайо.

В полиции отметили, что Чуви не пострадал. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в безопасности.

У его владелицы обнаружили документы, подтверждающие право на содержание домашнего енота.

Напомним, 29 марта издание Upi рассказало о курьезном инциденте с участием енотов в зоопарке США: когда оттуда сбежали выдры, еноты не давали сотрудникам вернуть их обратно.

14 марта службы в Перу при поисках вора, который обокрал несколько домов, обнаружили, что виновной была обезьяна.