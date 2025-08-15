Смертна кара або довічне ув'язнення: одеситку спіймали з 2 кг наркотиків на Балі

У міжнародному аеропорту Денпасар на острові Балі затримали 21-річну дівчину, яка перевозила 2 кг нових наркотиків 4-хлорметилкатинон (4-CMC), відомих також як "блакитний сапфір". Ця речовина може викликати психози, судоми і навіть призвести до смерті.

Дівчину звуть Катерина Вакарова і вона нібито з України, повідомляє індонезійське видання Patroli Post.

Її затримали ще 3 серпня, проте ЗМІ повідомили про це тільки через майже два тижні, 15 серпня.

За інформацією ресурсу, все почалося з того, що співробітники митного контролю звернули увагу на підозрілу поведінку дівчини. Вони почали уважно за нею спостерігати, коли вона проходила зону огляду.

Коли її валізу просканували за допомогою рентгенівського апарату, спрацювала сигналізація, вказуючи на наявність небезпечного або підозрілого предмета. Після ретельної перевірки у валізі було виявлено пакет із наркотиками, акуратно захований усередині.

"Результати лабораторних досліджень підтвердили, що ця речовина є 4-CMC, новим видом наркотику", — повідомили журналістам експерти після перевірки.

Катерина, яка виявилася одеситкою, що кинула школу в 10 класі, не змогла відхреститися від вмісту свого багажу, коли її затримали і допитали співробітники служби безпеки.

Дівчина зізналася, що наркотики планували розповсюджувати на Балі Фото: Instagram

За словами дівчини, наркотики планувалося поширювати на Балі, зокрема серед іноземних туристів. Передбачається, що вона є частиною міжнародної наркомережі. Зараз місцеві правоохоронці проводять розслідування, щоб виявити інших людей, причетних до торгівлі наркотиками.

"Спільна група Управління з боротьби з наркотиками провінції Балі та митних органів продовжує розслідування з метою розкриття цього міжнародного наркосиндикату", — повідомив співробітник, який побажав залишитися неназваним.

Ввезення наркотиків на Балі: яке покарання передбачено

За інформацією спільноти bali_ukraine, згідно із законом про наркотики, що діє в Індонезії, дівчині загрожує максимальне покарання у вигляді смертної кари через розстріл або довічного ув'язнення. Утім, як зазначили у спільноті, частіше суди обмежуються ув'язненням у тюрмі на 12-20 років.

Близько 530 осіб, зокрема 96 іноземців, перебувають у камері смертників в Індонезії, переважно за злочини, пов'язані з наркотиками.

Незважаючи на одні з найсуворіших законів у світі, популярність Балі робить його головною мішенню для контрабандистів. Під час нещодавньої загальнонаціональної операції було вилучено понад півтонни наркотиків.

"Через подібні випадки в місцевих ЗМІ дедалі частіше можна побачити статті із заголовками "Їхні країни воюють, але громадяни Росії та України є партнерами в наркотрафіку на Балі... Періодично серед новин про наркотрафік Індонезії зустрічаються українці та історії про співпрацю з росіянами. Це значно шкодить репутації України та тисяч українців, які перебувають на острові легально", — йдеться в публікації спільноти в соцмережі.

Що таке хлорметилкатинон

4-СМС — це так званий дизайнерський наркотик, з тих, що розробляються для обходу законів і розповсюджуються або як легальні наркотики, або як дослідницькі хімікати чи солі для ванн. Серед побічних дій — гіпертонія, болі в грудній клітці, тахікардія, вплив на центральну нервову систему (страх, агресія, психози, безсоння, галюцинації). Виявляє високу нейротоксичність, яка багато в чому зумовлена наявністю атома хлору в структурі. Високий ризик передозування, відомі летальні випадки.

