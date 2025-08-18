Заробили $500 тисяч: у Києві затримали чоловіків, які продавали кокаїн у комендантську годину (фото)

Ділки постачали заборонені речовини VIP-клієнтам, увесь "бізнес" організатор курирував телефоном. Продавали "товар" через мережу каналів у месенджерах. Поліція уточнює, що у затриманих також вилучили спецперепустки та посвідчення волонтерів.

Ціна одного грама кокаїну з послугою нічного таксі становила $250 доларів, а вдень — близько $200, повідомила столична поліція.

Вночі наркоторговці щомісяця збували до 2 000 доз кокаїну, що становило майже $500 000 чистого прибутку.

Організатор "бізнесу" курирував підлеглими виключно телефоном для конспірації і ретельно підбирав кур'єрів. А довірена особа займалася фінансовими питаннями і документами для роботи в нічний час.

Для збуту наркотиків вони створили мережу каналів у месенджерах з обіцянками цілодобової доставки. У Києві, Одесі та Дніпрі співробітники Нацполіції та СБУ затримали 11 учасників злочинної наркоорганізації.

У них вилучили наркотики, зброю, перепустки, посвідчення волонтерів, гроші в національній та іноземній валюті на суму понад 1,6 млн грн, 53 мобільні телефони, 65 банківських карток та інше.

Оперативники документували кожен крок їхньої діяльності. Щоб пересуватися на автомобілях у комендантську годину, використовували посвідчення волонтерів, підроблені перепустки та документи різних держустанов.

Наркотики учасникам злочинної організації з інших міст передавали поштою, ховаючи їх у флаконах із шампунем. Учасникам схеми висунули підозри за ч. 1 і 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинним співтовариством) і ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків і психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Сумарно їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У Києві поліцейські перевіряли магазини, які пропонували продукцію із забороненими речовинами десь під виглядом "сувенірів".