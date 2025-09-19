"Пуститися берега" по-українськи: наркокартель з Одеси відправляв психотропи за кордон (відео)

В Одесі викрили грипу ділків, які організували бізнес на психотропах — наркотики виробляли в лабораторії та відправляли по країні або навіть за кордон. Одна з підозрюваних виявилась неповнолітньою.

До угруповання входили п’ятеро молодих осіб — троє чоловіків та двоє дівчат, в тому числі неповнолітня. Чоловіки орендували в Одесі приватний будинок, де облаштували лабораторію. Вони закупили спеціальне обладнання, прекурсори та реактиви, щоб виготовляти особливо небезпечну психотропну речовину Альфа-PVP. Дівчата допомагали зі збутом. Про це 19 вересня повідомили у Національній поліції України.

Наркокартель діяв не лише на території України, але й переправляв "товар" за кордон. Психотропні відправляли за допомогою сервісів доставки та перевезень, а також передавали як "закладки" й продавали через чат-боти. Для маскування торговці використовували дитячі речі та іграшки, а оплату отримували на банківські рахунки та електронні гаманці, після чого переводили у криптовалюту або готівку.

Поліціянти зупинили відправлення понад 600 посилок, які містили понад 1200 доз наркотиками. Зокрема, їх перехопили на кордоні з Молдовою. Також відбулися обшуки вдома у фігурантів та в їхній лабораторії. Правоохоронці вилучили понад 16 кілограмів психотропу у твердому та рідкому стані, понад 3 кілограми різних наркотичних засобів, 260 літрів прекурсорів, пакувальний матеріал, лабораторне обладнання, кошти в різній валюті та інші речі.

Фото з обшуків у наркоторговців Фото: Національна поліція Речовина, виявлена у ділків Фото: Національна поліція

"Загальна вартість вилучених речовин, за цінами "чорного ринку", складає майже 23 мільйони гривень. Їх скеровано на експертизу", — зауважили у відомстві.

Наркоторговців затримали, їм повідомили про підозру за низкою статей. Залежно від того, чим хто займався, вони підозрюються у:

організації місця виготовлення психотропів з корисливих мотивів;

незаконному виготовленні, придбанні і зберіганні обладнання для виробництва психотропів;

незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою виготовлення психотропів;

незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні наркотиків з метою збуту;

збуті небезпечного психотропу в особливо великих розмірах;

замаху на контрабанду психотропу в особливо великих розмірах.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Ділкам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поки їх взяли під варту без права на заставу за рішенням суду. Також мають обрати запобіжний захід для фігуранток.

