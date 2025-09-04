Несподіваний виклик поліції: на Рівнещині чоловік повідомив про викрадення наркотиків

2 вересня патрульні Рівненщини виїхали на повідомлення про нібито крадіжку наркотиків у селі Смига, проте з’ясувалося, що виклик був неправдивим. Чоловік, який його зробив, просто пожартував, відволікаючи правоохоронців від реальної роботи.

За даними Патрульної поліції Рівненської області, дубенські патрульні отримали сигнал про те, що заявник потребує термінової допомоги. На місці чоловік повідомив про крадіжку наркотичних засобів, але перевірка показала, що події не було.

Варто зауважити, що такі дії відволікають поліцію від виконання важливих завдань і можуть завадити своєчасному реагуванню на реальні надзвичайні ситуації. На порушника склали адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП, згідно з якою передбачено штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.

"Поспішаючи на повідомлення, яке виявляється неправдивим, працівники екстрених служб витрачають дорогоцінний час, а в цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги", — йдеться в повідомленні.

На Рівненщині чоловік викликав поліцію, заявивши, що в нього вкрали наркотики Фото: Скриншот

Викриття наркоторгівлі в Україні — останні гучні затримання

Нагадаємо, що цього літа у Прилуках правоохоронці затримали чоловіка, який систематично продавав наркотики, який, за інформацією ЗМІ, є сином міської голови Ольги Попенко. Зокрема, під час обшуків у фігуранта та його автомобілі правоохоронці виявили речовини, схожі на канабіс, метадон та амфетамін. Також вони знайшли пристрої для вживання наркотиків та докази причетності до їх збуту. Усе вилучене направили на експертизу.

Окрім цього, у столиці поліція затримала групу чоловіків, які під час комендантської години продавали кокаїн. За даними правоохоронців, організатор керував діяльністю дистанційно, а самі продажі здійснювали через кілька каналів у месенджерах, обслуговуючи клієнтів високого рівня. Під час обшуків у фігурантів також вилучили спеціальні перепустки та документи, видані волонтерам.

Також Фокус писав, що на початку року, в Києві затримали 25-річну жінку, яка торгувала наркотичними засобами, маскуючи їх під парафінові свічки та відправляючи товар на таксі. Вдома у неї знайшли пакети з психотропами, ваги, фасувальний матеріал, форми під свічки та парафін. Загалом, мешканці столиці загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.