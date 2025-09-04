Неожиданный вызов полиции: на Ривненщине мужчина сообщил о похищении наркотиков

2 сентября патрульные Ривненщины выехали на сообщение о якобы краже наркотиков в селе Смыга, однако выяснилось, что вызов был ложным. Мужчина, который его сделал, просто пошутил, отвлекая правоохранителей от реальной работы.

По данным Патрульной полиции Ровенской области, дубенские патрульные получили сигнал о том, что заявитель нуждается в срочной помощи. На месте мужчина сообщил о краже наркотических средств, но проверка показала, что события не было.

Стоит заметить, что такие действия отвлекают полицию от выполнения важных задач и могут помешать своевременному реагированию на реальные чрезвычайные ситуации. На нарушителя составили административный протокол по ст. 183 КУоАП, согласно которой предусмотрен штраф в размере от 850 до 3400 гривен.

"Спеша на сообщение, которое оказывается ложным, работники экстренных служб тратят драгоценное время, а в этот момент кто-то может по-настоящему нуждаться в их помощи", — говорится в сообщении.

На Ровенщине мужчина вызвал полицию, заявив, что у него украли наркотики Фото: Скриншот

Разоблачение наркоторговли в Украине — последние громкие задержания

Напомним, что этим летом в Прилуках правоохранители задержали мужчину, который систематически продавал наркотики, который, по информации СМИ, является сыном городского головы Ольги Попенко. В частности, во время обысков у фигуранта и его автомобиля правоохранители обнаружили вещества, похожие на каннабис, метадон и амфетамин. Также они нашли устройства для употребления наркотиков и доказательства причастности к их сбыту. Все изъятое направили на экспертизу.

Кроме этого, в столице полиция задержала группу мужчин, которые во время комендантского часа продавали кокаин. По данным правоохранителей, организатор руководил деятельностью дистанционно, а сами продажи осуществляли через несколько каналов в мессенджерах, обслуживая клиентов высокого уровня. Во время обысков у фигурантов также изъяли специальные пропуска и документы, выданные волонтерам.

Также Фокус писал, что в начале года, в Киеве задержали 25-летнюю женщину, которая торговала наркотическими средствами, маскируя их под парафиновые свечи и отправляя товар на такси. Дома у нее нашли пакеты с психотропами, весы, фасовочный материал, формы под свечи и парафин. В общем, жительнице столицы грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.