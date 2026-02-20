Навчимо танцям на пілоні безкоштовно: Гончаренко та Смілянський посварились в прямому ефірі

Народний депутат Олексій Гончаренко публічно розкритикував рівень зарплати генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. А той засумнівався у "безкоштовності" "Гончаренко центрів", де, серед іншого, є курси танців на пілоні.

Відео опублікував сам народний депутат Олексій Гончаренко (Європейська солідарність) в себе на Telegram-каналі, але сварка сталась на ефірі проєкту "Суспільне. Студія" після дискусії про збір благодійних коштів "Укрпоштою" та розмір зарплатні Ігоря Смілянського.

Під час телевізійного ефіру Олексій Гончаренко поставив під сумнів законність механізму збору благодійних коштів Укрпоштою. Йдеться про практику, коли частина вартості поштових марок або відправлень спрямовувалася як благодійний внесок через фонд Київської школи економіки (KSE).

Депутат заявив, що не розуміє, чому державна компанія перераховує кошти недержавному фонду, а не напряму державі.

Також Гончаренко запитав про розмір зарплатні Смілянського, який повідомив, що отримує близько 700 тисяч гривень на місяць після сплати податків, але перед цим заявив, що живе в орендованій квартирі.

"Пане Гончаренко, ще раз, я живу в орендованій квартирі, а ви — у власній на Печерську. В мене не вистачає грошей купити квартиру на Печерську. У вас вистачає", - заявив Смілянський. На що нардеп попросив озвучити його розмір заробітної плати.

"Я тільки що сказав: 700 тисяч гривень після податків", - сказав Смілянський. Гончаренко уточнив: "На рік? Правильно?", після чого директор "Укрпошти" сказав, що він отримує "700 тисяч гривень щомісячно".

"В принципі, коментувати це особливо і не хочеться. Єдине питання, чи не соромно таке казати людині, яка платить листоношам 9 тисяч гривень?" – написав Гончаренко в пості, коментуючи діалог. Та нагадав, що зарплатня голови державної пошти США – United States Postal Service (USPS) "десь $28 900 на місяць. По курсу 43 грн – це виходить приблизно 1,2 млн грн.".

"Тобто зарплата у Смілянського 900 тисяч грн в місяць (700 тисяч грн після податків), а у голови пошти США – 1,2 млн грн. В той же час населення США 300 млн, а населення України 30 млн. Ну, справедливо!" – прокоментував нардеп.

Після цього мова зайшла про "Гончаренко центри" і Ігор Смілянський підняв питання про їх "безкоштовність": "Ні, хвилиночку, це викладання танців на пілоні в "Гончаренко центрах" за 350 гривень. Можна навчитися танцям на пілоні за 350 гривень. Тому що він "безкоштовний".

"Пане Смілянський, ну зараз ви брешете… ми вас навчимо танцям на пілоні безкоштовно, пане Смілянський, якщо ви хочете. Ми не беремо грошей за жоден наш курс, ми ні з кого не беремо жодної копійки. То ж не треба брехати", - заявив Гончаренко.

Також Ігор Смілянський повідомив, що звернувся до Національного антикорупційного бюро України з проханням первірити "Гончаренко центри" та опублікував фото заяви.

Заява Смілянського до НАБУ Фото: Facebook / Ігор Смілянський

"Якщо вірити декларації, утримувати понад 40 "Гончаренко центрів" він не може. А вони працюють. І коштують більш як 3 мільйони гривень щомісяця. Гроші заходять від "спонсорів" і бізнесів. І це ніщо інше, як політичний хабар – для залучення виборців через вивчення танців на пілоні чи англійської мови. Бо кому ці виборці мають бути вдячними на наступних виборах? Правильно. Тому, чиє ім’я є в назві центру, до фінансування яких він не має жодного стосунку. Попросив НАБУ розкласти це по поличках", - написав Смілянський.

2 лютого стало відомо, що "Укрпошта" під час війни замовила новий брендбук та айдентику за понад 639 тисяч гривень, незважаючи на, ймовірні, збитки в сотні мільйонів. Це викликало обурення в мережі, адже в роботі компанії існує чимало інших важливих проблем.