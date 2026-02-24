В Україні очікується нове похолодання: Діденко розповіла, коли погіршиться погода

Середина тижня буде в Україні сирою, теплою та з опадами у вигляді дощів і мокрого снігу. Загалом, у середу погода мало зміниться після вівторка.

25 лютого температура повітря коливатиметься в районі нуля градусів, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 25 лютого

У південній частині країни стовпчики термометрів можуть піднятися до +2...+4 градусів, на решті території, як уже йшлося вище, температура повітря недалеко піде від нульових показників.

Щодо опадів, то в середу переважатиме волога погода: дощ, місцями з мокрим снігом, або мокрий сніг, місцями з дощем.

На дорогах очікується ожеледиця та багато води.

Погода в Києві 25 лютого

У столиці, як і в більшості регіонів країни, у середу очікуються температура повітря близько 0 градусів, опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також поривчастий північно-західний вітер.

Відео дня

Із четверга, 26 лютого, в Україні очікується невелике похолодання, але з 2 березня знову потеплішає.

Схожий прогноз на 25 лютого дає і метеоролог Ігор Кибальчич. За його словами, у середу, вночі очікується невеликий сніг, мокрий сніг на півдні з дощем.

Удень переважно без опадів, лише у східній частині ще може випадати невеликий мокрий сніг.

Кибальчич прогнозує температуру повітря, яка в нічний час очікується в межах від -2 до +3. Вдень на Закарпатті та в південній частині країни — +1...+6 градусів тепла.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

У найближчі пару днів в Україні буде волога погода Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у столиці та передмісті вже сталося кілька аварій через складні погодні умови.

Також повідомлялося, якою буде погода в останній тиждень зими.