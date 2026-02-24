В Украине ожидается новое похолодание: Диденко рассказала, когда ухудшится погода
Середина недели будет в Украине сырой, теплой и с осадками в виде дождей и мокрого снега. В целом, в среду погода мало изменится после вторника.
25 февраля температура воздуха будет колебаться в районе ноля градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 25 февраля
В южной части страны столбики термометров могут подняться до +2…+4 градусов, на остальной территории, как уже говорилось выше, температура воздуха недалеко уйдет от нулевых показателей.
Что касается осадков, то в среду будет преобладать влажная погода: дождь, местами с мокрым снегом, или мокрый снег, местами с дождем.
На дорогах ожидается гололедица и много воды.
Погода в Киеве 25 февраля
В столице, как и в большинстве регионов страны, в среду ожидаются температура воздуха около 0 градусов, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также порывистый северо-западный ветер.
С четверга, 26 февраля, В Украине ожидается небольшое похолодание, но со 2 марта снова потеплеет.
Схожий прогноз на 25 февраля дает и метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в среду, ночью ожидается небольшой снег, мокрый снег на юге с дождем.
Днем преимущественно без осадков, лишь в восточной части еще может выпадать небольшой мокрый снег.
Кибальчич прогнозирует температуру воздуха в ночное время ожидается в пределах от -2 до +3. Днем в Закарпатье и в южной части страны – +1…+6 градусов тепла.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Напомним, в столице и пригороде уже произошло несколько аварий из-за сложных погодных условий.
Также сообщалось, какой будет погода в последнюю неделю зимы.