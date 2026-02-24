В Украине ожидается новое похолодание: Диденко рассказала, когда ухудшится погода

Середина недели будет в Украине сырой, теплой и с осадками в виде дождей и мокрого снега. В целом, в среду погода мало изменится после вторника.

25 февраля температура воздуха будет колебаться в районе ноля градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 25 февраля

В южной части страны столбики термометров могут подняться до +2…+4 градусов, на остальной территории, как уже говорилось выше, температура воздуха недалеко уйдет от нулевых показателей.

Что касается осадков, то в среду будет преобладать влажная погода: дождь, местами с мокрым снегом, или мокрый снег, местами с дождем.

На дорогах ожидается гололедица и много воды.

Погода в Киеве 25 февраля

В столице, как и в большинстве регионов страны, в среду ожидаются температура воздуха около 0 градусов, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также порывистый северо-западный ветер.

С четверга, 26 февраля, В Украине ожидается небольшое похолодание, но со 2 марта снова потеплеет.

Схожий прогноз на 25 февраля дает и метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в среду, ночью ожидается небольшой снег, мокрый снег на юге с дождем.

Днем преимущественно без осадков, лишь в восточной части еще может выпадать небольшой мокрый снег.

Кибальчич прогнозирует температуру воздуха в ночное время ожидается в пределах от -2 до +3. Днем в Закарпатье и в южной части страны – +1…+6 градусов тепла.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

В ближайшие пару дней в Украине будет влажная погода Фото: Укргидрометцентр

