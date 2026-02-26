Крила за мільйон: в Україні виставили на продаж вертоліт Мі-8 (фото)

Вертоліт Мі-8 1979 року випуску можна купити за мільйон доларів у Києві.

Відповідне оголошення з'явилося на найбільшому українському онлайн-маркетплейсі, де продають і купують нові та вживані автомобілі, а також інші транспортні засоби.

За 43 200 000 гривень продавець пропонує гелікоптер з потужністю двигуна 1700 к.с., максимальною швидкістю польоту 250 км/год і з максимальною дальністю пасажирського польоту 500 км.

Його довжина 25,24 метрів, а витрата палива — 0,680 т/год. Пробіг вказано в 100 тисяч кілометрів.

Зазначимо, що в категорії "Повітряний транспорт" це вертоліт тільки один, та ще й з таким цінником.

Наприклад, Zlin Z-37A 1987, чехословацький одномоторний низькоплан, продавець із Кропивницького продає за $30 тисяч.

Мі-8 — один із двох наймасовіших багатоцільових гелікоптерів у світі, який використовується у військових і цивільних цілях більш ніж у 50 країнах. Він застосовується для перевезення пасажирів і вантажів (до 3-4 тонн), пошуково-рятувальних операцій, евакуації поранених (санітарна авіація), гасіння пожеж і висадки десанту. Вартість нового Мі-8 стартує з $6000000.

Нагадаємо, на сторінці "autobazar_ua1" виставили на продаж бізнес-джет Bombardier Challenger 300 mini 2014 року випуску. Літак оцінений в $3,6 млн і позиціонується, як ідеальний варіант для ділових поїздок і середніх подорожей з високим рівнем комфорту.

Також повідомлялося, що в серпні минулого року король Великої Британії виставив на продаж червоний восьмимісний Sikorsky 2009 року випуску, що належав королеві Єлизаветі II, з очікуваною ціною щонайменше 5 мільйонів фунтів стерлінгів.