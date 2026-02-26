Крылья за миллион: в Украине выставили на продажу вертолет Ми-8 (фото)

Вертолет Ми-8 1979 года выпуска можно купить за миллион долларов в Киеве.

Соответствующее объявление появилось на крупнейшем украинском онлайн-маркетплейсе, где продают и покупают новые и подержанные автомобили, а также другие транспортные средства.

За 43 200 000 гривен продавец предлагает вертолет с мощностью двигателя 1700 л.с, максимальной скоростью полета 250 км/ч и с максимальной дальностью пассажирского полета 500 км.

Его длина 25,24 метров, а расход топлива – 0,680 т/час. Пробег указан в 100 тысяч километров.

Отметим, что в категории "Воздушный транспорт" это вертолет только один, да еще и с таким ценником.

Например, Zlin Z-37A 1987, чехословацкий одномоторный низкоплан, продавец из Кропивницкого продает за $30 тысяч.

Відео дня

Ми-8 — один из двух самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, используемый в военных и гражданских целях более чем в 50 странах. Он применяется для перевозки пассажиров и грузов (до 3-4 тонн), поисково-спасательных операций, эвакуации раненых (санитарная авиация), тушения пожаров и высадки десанта. Стоимость нового Ми-8 стартует с $6000000.

Напомним, на странице "autobazar_ua1" выставили на продажу бизнес-джет Bombardier Challenger 300 mini 2014 года выпуска. Самолет оценен в $3,6 млн и позиционируется, как идеальный вариант для деловых поездок и средних путешествий с высоким уровнем комфорта.

Также сообщалось, что в августе прошлого года король Великобритании выставил на продажу красный восьмиместный Sikorsky 2009 года выпуска, принадлежавший королеве Елизавете II, с ожидаемой ценой не менее 5 миллионов фунтов стерлингов.