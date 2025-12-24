"Новый уровень роскоши": в Украине продают бизнес-джет за $3,6 млн, в сети — "очередь" покупателей

В Instagram появилось интересное предложение для тех, кто мечтает о собственном самолете: на странице "autobazar_ua1" выставили на продажу бизнес-джет Bombardier Challenger 300 mini 2014 года выпуска. Самолет оценен в $3,6 млн и позиционируется, как идеальный вариант для деловых поездок и средних путешествий с высоким уровнем комфорта.

Как говорится в заметке, дальность полета самолета составляет 6600 км, а интерьер включает три комнаты и две спальни. В публикации акцентируют на современных системах и оборудовании, престиже модели, а также на выгодном сочетании цены и качества. Кроме покупки, продавец готов рассмотреть варианты обмена, предлагая потенциальным клиентам присылать собственные предложения.

Публикация вызвала активную реакцию пользователей соцсетей. Люди интересовались техническими деталями самолета, возможностью доставки за границу, вариантами обмена и даже смешными нюансами, например, цветом или наличием личного штурмана. Среди комментариев можно встретить шутки вроде:

"Коробка автомат или механика?";

"Доставка за границу есть?";

"Обмен на Chery Amulet";

"Был бы фиолетовый";

"Есть такой же, только леопардовый с золотым?";

"Скидку студентам?";

"Если бы хотя бы с личным штурманом продавали, я бы еще подумал";

"Пробег слишком большой, так взял бы";

"Спасибо, Instagram, что думаешь, что я могу себе это позволить финансово";

"Год старый... ищу поновее".

Стоит заметить, что страница в Instagram в основном специализируется на продаже автомобилей. Однако, неделю назад они уже предлагали Bombardier Challenger 300 mini (2015) в розовом цвете. Кроме того, публикацию с продажей самолета продублировали в Threads и TikTok. Пока неизвестно, идет ли речь о реальной продаже, или это шутка для привлечения внимания и увеличения аудитории.

