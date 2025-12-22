"Все знали правду": на борту пассажирского самолета нашли мертвую бабушку (фото)

Пассажирка авиарейса из Малаги в Лондон рассказала о жутком инциденте на борту: 89-летняя британка умерла во время полета. По словам свидетелей, люди, которые сопровождали пенсионерку, поддерживали ей голову, когда везли по салону, а многие пассажиры еще до взлета волновались о состоянии ее здоровья.

Петра Боддингтон, которая находилась на борту того же рейса, впервые заметила пожилую женщину в аэропорту Малаги. По ее словам, пассажирка выглядела очень слабой, а рядом с ней находились сотрудники аэропорта и двое сопровождающих.

"Когда ее везли по салону самолета, пассажиры оборачивались и говорили: "Боже мой, она выглядит мертвой". Это была хрупкая старушка, которая сидела в коляске в очень неудобной позе", — рассказала Петра изданию The Sun.

Помощники поддерживали голову

Женщина отметила, что многие пассажиры сразу заметили, что британка не имела силы для перелета. Некоторые путешественники даже видели, как сопровождающие поддерживали ей голову.

Пенсионерку посадили на специальное место в конце ряда вместе с двумя помощниками. Перед запланированным вылетом в 11:15 бортпроводники делали финальный осмотр салона, когда самолет начал двигаться по взлетной полосе. Именно тогда члены экипажа обнаружили, что женщина могла умереть.

Самолет остановился, на борт прибыли медики скорой помощи, которые и констатировали смерть пассажирки. Какое точное время смерти — до сих пор неизвестно.

"Как только самолет развернулся и капитан сообщил о медицинской чрезвычайной ситуации, все пассажиры сразу поняли, что произошло", — рассказала Петра.

Задержка рейса

Из-за инцидента пассажиры задержались почти на 12 часов. Рейс в конце концов вылетел из Испании в 22:47 по местному времени и приземлился в Гатвике около полуночи.

Многие пассажиры выражали возмущение тем, что женщину вообще допустили на борт в таком состоянии. Мол, все знали правду. На вопросы раздраженных путешественников персонал аэропорта объяснил, что сопровождающие заверили их, что пассажирка просто устала и чувствует себя плохо.

Авиакомпания easyJet подтвердила, что женщина имела медицинскую справку о пригодности к полету, поэтому ей не могли отказать в посадке. Представители компании настаивают, что пассажирка была жива во время посадки на самолет.

Другая пассажирка, Трейси-Энн Китчинг, написала в социальных сетях: "Я видела, как ее везли в самолет. Кто-то поддерживал ей голову, когда они проезжали мимо меня".

Петра уверена, что персонал аэропорта должен был заметить тревожные признаки, как это сделали другие пассажиры. По ее словам, экипаж сообщил, что напишет отчет о событиях рейса на основе показаний пассажиров.

