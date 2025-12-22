"Всі знали правду": на борту пасажирського літака знайшли мертву бабусю (фото)

Пасажирка авіарейсу з Малаги до Лондона розповіла про моторошний інцидент на борту: 89-річна британка померла під час польоту. За словами свідків, люди, які супроводжували пенсіонерку, підтримували їй голову, коли везли по салону, а багато пасажирів ще до зльоту хвилювалися про стан її здоров'я.

Петра Боддінгтон, яка перебувала на борту того самого рейсу, вперше помітила літню жінку в аеропорту Малаги. За її словами, пасажирка виглядала дуже слабкою, а поруч із нею перебували співробітники аеропорту та двоє супроводжувачів.

"Коли її везли салоном літака, пасажири оберталися і говорили: "Боже мій, вона виглядає мертвою". Це була крихка старенька жінка, яка сиділа у візку в дуже незручній позі", — розповіла Петра виданню The Sun.

Помічники підтримували голову

Жінка зазначила, що багато пасажирів одразу помітили, що британка не мала сили для перельоту. Деякі мандрівники навіть бачили, як супроводжувачі підтримували їй голову.

Пенсіонерку посадили на спеціальне місце в кінці ряду разом із двома помічниками. Перед запланованим вильотом о 11:15 бортпровідники робили фінальний огляд салону, коли літак почав рухатися злітною смугою. Саме тоді члени екіпажу виявили, що жінка могла померти.

Літак зупинився, на борт прибули медики швидкої допомоги, які й констатували смерть пасажирки. Який точний час смерті — досі невідомо.

"Як тільки літак розвернувся і капітан повідомив про медичну надзвичайну ситуацію, всі пасажири одразу зрозуміли, що сталося", — розповіла Петра.

Затримка рейсу

Через інцидент пасажири затрималися майже на 12 годин. Рейс зрештою вилетів з Іспанії о 22:47 за місцевим часом і приземлився в Гатвіку близько опівночі.

Багато пасажирів висловлювали обурення тим, що жінку взагалі допустили на борт у такому стані. Мовляв, всі знали правду. На запитання роздратованих мандрівників персонал аеропорту пояснив, що супроводжувачі запевнили їх, що пасажирка просто втомилася і почувається погано.

Авіакомпанія easyJet підтвердила, що жінка мала медичну довідку про придатність до польоту, тому їй не могли відмовити в посадці. Представники компанії наполягають, що пасажирка була жива під час посадки на літак.

Інша пасажирка, Трейсі-Енн Кітчинг, написала в соціальних мережах: "Я бачила, як її везли в літак. Хтось підтримував їй голову, коли вони проїжджали повз мене".

Петра впевнена, що персонал аеропорту мав помітити тривожні ознаки, як це зробили інші пасажири. За її словами, екіпаж повідомив, що напише звіт про події рейсу на основі свідчень пасажирів.

