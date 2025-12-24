"Новий рівень розкоші": в Україні продають бізнес-джет за $3,6 млн, в мережі — "черга" покупців

В Instagram з’явилася цікава пропозиція для тих, хто мріє про власний літак: на сторінці "autobazar_ua1" виставили на продаж бізнес-джет Bombardier Challenger 300 mini 2014 року випуску. Літак оцінений у $3,6 млн і позиціонується, як ідеальний варіант для ділових поїздок та середніх подорожей із високим рівнем комфорту.

Як йдеться у дописі, дальність польоту літака становить 6600 км, а інтер’єр включає три кімнати та дві спальні. У публікації акцентують на сучасних системах та обладнанні, престижі моделі, а також на вигідному поєднанні ціни та якості. Окрім покупки, продавець готовий розглянути варіанти обміну, пропонуючи потенційним клієнтам надсилати власні пропозиції.

Публікація викликала активну реакцію користувачів соцмереж. Люди цікавилися технічними деталями літака, можливістю доставки за кордон, варіантами обміну та навіть смішними нюансами, наприклад, кольором або наявністю особистого штурмана. Серед коментарів можна зустріти жарти на кшталт:

"Коробка автомат чи механіка?";

"Доставка за кордон є?";

"Обмін на Chery Amulet";

"Був би фіолетовий ";

"Є такий самий, тільки леопардовий із золотим?";

"Знижку студентам?";

"Якщо б хоча б з особистим штурманом продавали, я б ще подумав";

"Пробіг занадто великий, так взяв би";

"Дякую, Instagram, що думаєш, що я можу собі це дозволити фінансово";

"Рік старий… шукаю новіше".

Варто зауважити, що сторінка в Instagram здебільшого спеціалізується на продажу автомобілів. Однак, тиждень тому вони вже пропонували Bombardier Challenger 300 mini (2015) у рожевому кольорі. Крім того, публікацію з продажем літака продублювали у Threads та TikTok. Наразі невідомо, чи йдеться про реальний продаж, чи це жарт для привернення уваги та збільшення аудиторії.

