У Туреччині впав бізнес-джет Falcon 50: загинув начальник Генштабу Лівії (відео)

Поблизу Анкари зазнав аварії літак, яким після офіційного візиту до Туреччини повертався начальник Генштабу армії Лівії Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад. Перед катастрофою екіпаж подавав сигнал про екстрену посадку, після чого зв’язок із бортом остаточно зник.

Як повідомляє Reuters, інцидент стався у вівторок увечері після вильоту повітряного судна зі столичного аеропорту Анкара Есенбога. За даними міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, бізнес-джет Falcon 50 із реєстраційним номером 9H-DFJ вилетів о 17:10 за Гринвічем і мав прямувати до Тріполі. На борту перебували п’ятеро осіб, серед яких — начальник Генерального штабу лівійської армії.

За словами глави МВС, майже через сорок хвилин після зльоту диспетчери втратили радіоконтакт із літаком. Незадовго до цього екіпаж повідомив про надзвичайну ситуацію та звернувся з проханням дозволити аварійну посадку в районі Хаймана, що розташований на південь від Анкари. Після подання сигналу зв’язок більше не відновлювався.

Відео дня

Згодом турецька влада офіційно підтвердила, що літак зазнав катастрофи. За інформацією Алі Єрлікая, уламки повітряного судна було виявлено приблизно за два кілометри на південь від села Кесіккавак у районі Хаймана. На місце падіння оперативно прибули рятувальні та слідчі служби.

Окрім цього, турецькі телеканали показали кадри, на яких зафіксовано яскравий спалах у районі, де, за попередніми даними, обірвався зв’язок із літаком. Пізніше видання Yeni Şafak оприлюднило відео моменту аварії, а також фото й відеоматеріали з місця катастрофи, на яких видно розкидані уламки бізнес-джета.

Про інцидент також повідомив телеканал Al Arabiya, посилаючись на офіційні заяви турецького міністра внутрішніх справ. Спочатку влада не розкривала деталей щодо результатів пошукової операції, однак згодом підтвердила сам факт падіння літака поблизу Анкари.

Відомо, що Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад перебував у Туреччині з робочим візитом. Раніше Міністерство оборони Туреччини інформувало, що лівійський воєначальник провів низку зустрічей із міністром оборони Яшаром Гюлером, начальником Генерального штабу збройних сил Туреччини Сельчуком Байрактароглу та іншими високопосадовцями турецького військового керівництва.

Причини катастрофи наразі залишаються невідомими. Турецькі компетентні органи розпочали розслідування, щоб встановити обставини аварії та з’ясувати, що саме призвело до втрати керування літаком невдовзі після вильоту зі столиці країни.

Нагадаємо, що у США розбився приватний літак, який належав гонщику NASCAR Грегу Біффлу, недалеко від злітно-посадкової смуги в Північній Кароліні.

Також Фокус писав, що 9 грудня в Іванівській області розбився військово-транспортний літак Ан-22, унаслідок чого загинули вісім осіб.