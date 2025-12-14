Катастрофа Ан-22 у Росії: у мережі показали кадри падіння літака (відео)

9 грудня в Іванівській області розбився військово-транспортний літак Ан-22, унаслідок чого загинули вісім осіб, хоча спочатку повідомляли про сім жертв.

Майже через тиждень у соцмережах з'явилися кадри аварії судна, зняті з камер котеджного селища в передмісті Іваново. Опублікували їх і в Telegram-каналі Mash.

На записі видно, що літак під час падіння зламався навпіл. Він упав в Уводьське водосховище за 150 метрів від берега і затонув на глибині п'яти метрів. На суші поблизу слідчі виявили різні фрагменти літака.

Попередньою версією авіакатастрофи називали неякісний ремонт, через що відмовили кермові приводи. Однак пізніше у пресслужбі держкорпорації "Ростех" спростували участь у капремонті літака, що розбився.

Представники компанії заявили, що АН-22 проходив контрольно-відновлювальні роботи за участю фахівців їхнього заводу тільки 2007 року. У 2022-2023 рр. літак обслуговувався у філії ПАТ "Іл" — ім. В.М Мясищева". В.М Мясищева".

Відео дня

В останні роки його обслуговували самостійно фахівці військової частини. Літак був приписаний до аеродрому "Мигалово" у Твері. На борту перебували військові льотчики віком від від 35 до 58 років.

Нагадаємо, у липні літак Ан-2 впав після 16 хвилин з моменту вильоту біля села Смоленка в Забайкальській області Росії.

Також повідомлялося, що "Привиди" ГУР спалили російський Ан-26 у Криму.