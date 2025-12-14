Крушение Ан-22 в России: в сети показали кадры падения самолета (видео)

9 декабря в Ивановской области разбился военно-транспортный самолет Ан-22, в результате чего погибли восемь человек, хотя изначально сообщалось о семи жертвах.

Спустя почти неделю в соцсетях появились кадры крушения судна, снятые с камер коттеджного поселка в пригороде Иваново. Опубликовали их и в Telegram-канале Mash.

На записи видно, что самолет при падении сломался пополам. Он упал в Уводьское водохранилище в 150 метрах от берега и затонул на глубине пяти метров. На суше поблизости следователи обнаружили различные фрагменты самолета.

Предварительной версией авиакатастрофы называли некачественный ремонт, из-за чего отказали рулевые приводы. Однако позже в пресс-службе госкорпорации "Ростех" опровергли участие в капремонте разбившегося самолета.

Представители компании заявили, что АН-22 проходил контрольно-восстановительные работы с участием специалистов их завода только в 2007 году. В 2022-2023 гг. самолет обслуживался в филиале ПАО "Ил" – им. В.М Мясищева".

В последние годы его обслуживали самостоятельно специалисты воинской части. Самолет был приписан к аэродрому "Мигалово" в Твери. На борту находились военные летчики в возрасте от от 35 до 58 лет.

Напомним, в июле самолет Ан-2 упал после 16 минут с момента вылета возле села Смоленка в Забайкальской области России.

Также сообщалось, что "Призраки" ГУР сожгли российский Ан-26 в Крыму.