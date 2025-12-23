В Турции упал бизнес-джет Falcon 50: погиб начальник Генштаба Ливии (видео)

Вблизи Анкары потерпел крушение самолет, на котором после официального визита в Турцию возвращался начальник Генштаба армии Ливии Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Перед катастрофой экипаж подавал сигнал об экстренной посадке, после чего связь с бортом окончательно пропала.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел во вторник вечером после вылета воздушного судна из столичного аэропорта Анкара Эсенбога. По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, бизнес-джет Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ вылетел в 17:10 по Гринвичу и должен был направляться в Триполи. На борту находились пять человек, среди которых — начальник Генерального штаба ливийской армии.

По словам главы МВД, почти через сорок минут после взлета диспетчеры потеряли радиоконтакт с самолетом. Незадолго до этого экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации и обратился с просьбой разрешить аварийную посадку в районе Хаймана, который расположен к югу от Анкары. После подачи сигнала связь больше не восстанавливалась.

Впоследствии турецкие власти официально подтвердили, что самолет потерпел катастрофу. По информации Али Ерликая, обломки воздушного судна были обнаружены примерно в двух километрах к югу от села Кесиккавак в районе Хаймана. На место падения оперативно прибыли спасательные и следственные службы.

Кроме этого, турецкие телеканалы показали кадры, на которых зафиксирована яркая вспышка в районе, где, по предварительным данным, оборвалась связь с самолетом. Позже издание Yeni Şafak обнародовало видео момента аварии, а также фото и видеоматериалы с места катастрофы, на которых видны разбросанные обломки бизнес-джета.

Об инциденте также сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на официальные заявления турецкого министра внутренних дел. Сначала власти не раскрывали деталей относительно результатов поисковой операции, однако впоследствии подтвердили сам факт падения самолета вблизи Анкары.

Известно, что Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад находился в Турции с рабочим визитом. Ранее Министерство обороны Турции информировало, что ливийский военачальник провел ряд встреч с министром обороны Яшаром Гюлером, начальником Генерального штаба вооруженных сил Турции Сельчуком Байрактароглу и другими высокопоставленными чиновниками турецкого военного руководства.

Причины катастрофы пока остаются неизвестными. Турецкие компетентные органы начали расследование, чтобы установить обстоятельства аварии и выяснить, что именно привело к потере управления самолетом вскоре после вылета из столицы страны.

