Реликвия с неба: вертолет Елизаветы II выставили на продажу с королевским салоном (фото)

Чарльз III объявил о продаже красного Sikorsky с интерьером королевы. Взамен монарх приобретет два экологически чистых реактивных самолета — что впечатляет по стоимости и концепции.

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Король Великобритании выставил на продажу красный восьмиместный Sikorsky 2009 года выпуска, принадлежавший королеве Елизавете II, с ожидаемой ценой не менее 5 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Вертолет официально описывают как "самолет главы государства" с одним владельцем с начала эксплуатации. За время службы он совершил 5 тысяч 222 часа полета.

Впечатляет интерьер: серые кожаные и замшевые сиденья, синий ковер, тонированные окна, полка для журналов, деревянные часы и беспроводной телефон.

Вертолет был частью флота покойной монархини с 2009 года. Ее Величество совершила на нем бесчисленное количество поездок, хотя королевские эксперты утверждают, что она боялась летать. Елизавета II использовала этот летательный аппарат в поездке из Сандрингема в Виндзор лишь за несколько месяцев до своей смерти в 2022 году.

Зато королевская семья переходит на два новых реактивных самолета Leonardo, каждый ориентировочно стоит £8,5 млн, и способны работать на 50% экологически чистого авиационного топлива.

Фокус писал, что только через 90 лет человечество узнает, что написано в завещаниях королевы Елизаветы и ее мужа принца Филиппа.

Самый реалистичный двойник Елизаветы II умерла в возрасте королевы.

Как сообщал Фокус, бывшая помощница Елизаветы II рассказала о ее непубличной стороне.