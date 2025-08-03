Реліквія з неба: гелікоптер Єлизавети II виставили на продаж із королівським салоном (фото)

Чарльз III оголосив про продаж червоного Sikorsky з інтер’єром королеви. Натомість монарх придбає два екологічно чисті реактивні літаки – що вражає за вартістю та концепцією.

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Король Великобританії виставив на продаж червоний восьмимісний Sikorsky 2009 року випуску, що належав королеві Єлизаветі II, з очікуваною ціною не менше 5 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun.

Гелікоптер офіційно описують як "літак глави держави" з одним власником від початку експлуатації. За час служби він здійснив 5 тисяч 222 години польоту.

Вражає інтер’єр: сірі шкіряні та замшеві сидіння, синій килим, тоновані вікна, полиця для журналів, дерев’яний годинник і бездротовий телефон.

Гелікоптер був частиною флоту покійної монархині з 2009 року. Її Величність здійснила на ньому незліченну кількість поїздок, хоча королівські експерти стверджують, що вона боялася літати. Єлизавета II використувала цей літальний апарат у поїздці зі Сандрінгема до Віндзора лише за кілька місяців до своєї смерті у 2022 році.

Натомість королівська родина переходить на два нові реактивні літаки Leonardo, кожен орієнтовно коштує £8,5 млн, і здатні працювати на 50 % екологічно чистого авіаційного пального.

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Як повідомляв Фокус, колишня помічниця Єлизавети II розповіла про її непублічну сторону.