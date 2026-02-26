Уся квартира в доларах: мати і син заробили сотні тисяч на "липових" інвалідностях

$200 тисяч, 350 тисяч гривень і понад 1700 євро готівкою знайшли правоохоронці під час санкціонованого обшуку двох лікарів, які перебувають у родинних зв'язках. Імовірно, такі гроші мати і син "заробили", штампуючи фейкові інвалідності для військовозобов'язаних, щоб ті могли уникнути мобілізації.

Чергову злочинну схему викрили у Вінницькій області, повідомила поліція регіону.

За даними слідства, восени 2025 року 47-річна мати та її 27-річний син, які працюють лікарями в різних відділеннях однієї комунальної медустанови у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за $3000 зробити на рік ІІІ групу інвалідності.

Аби незаконна процедура мала правдоподібний вигляд, фігуранти оформили пацієнту фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один із них, та низку обстежень. Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінки повсякденного функціонування особистості, клієнт мав розрахуватися за послугу.

Після передачі обумовленої суми хабара подільників затримали правоохоронці, а гроші вилучили.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Під час обшуку було виявлено $200 тисяч, 350 тисяч гривень і понад 1700 євро готівкою. На фото, опублікованих правоохоронцями, видно, що доларами встелені всі поверхні в будинку.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Наразі правоохоронці з'ясовують, звідки взялися такі суми, а також встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення щодо встановлення інвалідності, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 3-2).

Обом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди Фото: Нацполiцiя Украiни

Мати і син працювали в різних відділеннях комунальної лікарні Фото: Нацполiцiя Украiни

Вирішується питання про відсторонення їх від роботи.

