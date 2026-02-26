Вся квартира в долларах: мать и сын заработали сотни тысяч на "липовых" инвалидностях

$200 тысяч, 350 тысяч гривен и более 1700 евро наличными нашли правоохранители во время санкционированного обыска двух врачей, состоящих в родстве. Предположительно, такие деньги мать и сын "заработали", штампуя фейковые инвалидности для военнообязанных, чтобы те могли избежать мобилизации.

Очередную преступную схему разоблачили в Винницкой области, сообщила полиция региона.

По данным следствия, осенью 2025 года 47-летняя мать и ее 27-летний сын, которые работают врачами в разных отделениях одного коммунального медучреждения в Винницком районе, предложили мужчине за $3000 сделать на год ІІІ группу инвалидности.

Чтобы незаконная процедура выглядела правдоподобно, фигуранты оформили пациенту фиктивное стационарное лечение в отделении, где работал один из них, и ряд обследований. Когда пакет медицинской документации был готов для передачи экспертам по оценке повседневного функционирования личности, клиент должен был рассчитаться за услугу.

После передачи оговоренной суммы взятки подельников задержали правоохранители, а деньги изъяли.

Фото: Нацполиция Украины

Во время обыска было выявлено $200 тысяч, 350 тысяч гривен и более 1700 евро наличными. На фото, опубликованных правоохранителями, видно, что долларами устелены все поверхности в доме.

Фото: Нацполиция Украины

Сейчас правоохранители выясняют, откуда взялись такие суммы, а также устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в требовании и получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения об установлении инвалидности, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 3-2).

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды Фото: Нацполиция Украины

Мать и сын работали в разных отделениях коммунальной больницы Фото: Нацполиция Украины

Решается вопрос об отстранении их от работы.

