Скандал із клієнткою monobank: Лубінець заявив про початок провадження, деталі

9 березня співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, і звинуватив її в проросійській позиції. Незважаючи на те, що він визнав свою помилку і вибачився, справі дали хід.

Відкрито провадження щодо захисту персональних даних і банківської таємниці, повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, підкресливши, що відреагував на ситуацію одразу.

Він підтвердив, що Гороховський визнав свою неправоту, але підкреслив, що "саме визнання помилки не звільняє від відповідальності".

"Наголошую: персональні дані не можуть стати інструментом публічного тиску чи приниження. Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом", — написав Лубінець, пообіцявши інформувати про результати перевірки та подальші кроки.

Скандал із прапором: що відомо

9 березня співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував допис про клієнтку, яка звернулася до банку через блокування рахунку і проходила відеоверифікацію. Під час неї на задньому фоні помітили прапор, який у мережі сприйняли як російський, і це викликало активне обговорення.

За словами Гороховського, у дівчини за спиною — прапор РФ

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, — є прапором Словенії, який відрізняється від російського лише наявністю герба в лівій частині стяга.

На критику в мережі Гороховський заявив, що "прихильники так званого "русского мира" в Україні не можуть розраховувати на захист персональних даних".

Коли ситуація з прапором прояснилася, Олег Гороховський визнав свою помилку:

"Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив стяг і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, втомлена від усього, пов'язаного з росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку — так. Хочу запевнити всіх клієнтів, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше — це наш головний пріоритет".

Заяву Лубінця про початок провадження Гороховський поки ніяк не прокоментував.

Зі свого боку Нацбанк зажадав пояснень від monobank і Гороховського через публікацію фото клієнтки.