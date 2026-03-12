Скандал с клиенткой monobank: Лубинец заявил о начале производства, детали

9 марта соучредитель проекта monobank Олег Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции. Несмотря на то, что он признал свою ошибку и извинился, делу дали ход.

Открыто производство по защите персональных данных и банковской тайны, сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, подчеркнув, что отреагировал на ситуацию сразу.

Он подтвердил, что Гороховский признал свою неправоту, но подчеркнул, что "само признание ошибки не освобождает от ответственности".

"Отмечаю: персональные данные не могут стать инструментом публичного давления или унижения. Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом", — написал Лубинец, пообещав информировать о результатах проверки и последующих шагах.

Скандал с флагом: что известно

9 марта соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал сообщение о клиентке, которая обратилась в банк из-за блокировки счета и проходила видеоверификацию. Во время нее на заднем фоне заметили флаг, который в сети восприняли как российский, и это вызвало активное обсуждение.

По словам Гороховского, у девушки за спиной – флаг РФ

Впоследствии на публикацию ответила сама клиентка. Она пояснила, что находится за границей, а флаг, на фоне которого она стояла, — является флагом Словении, который отличается от российского лишь наличием герба в левой части знамени.

На критику в сети Гороховский заявил, что "сторонники так называемого "русского мира" в Украине не могут рассчитывать на защиту персональных данных".

Когда ситуация с флагом прояснилась, Олег Гороховский признал свою ошибку:

"После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел знамя и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, уставший от всего, связанного с россией. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку — да. Хочу заверить всех клиентов, что с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе – это наш главный приоритет".

Заявление Лубинца о начале производства Гороховский пока никак не прокомментировал.

В свою очередь Нацбанк потребовал объяснений от monobank и Гороховского из-за публикации фото клиентки.