В Нацбанке требуют объяснений от monobank и Гороховского из-за публикации фото клиентки

Национальный банк Украины ожидает объяснения от monobank и его соучредителя Олега Гороховского из-за распространения фотографии клиентки с якобы российским флагом на фоне.

В НБУ напомнили о существовании банковской тайны. В то же время пока Нацбанк не может оценить действия Гороховского, ведь не была проведена проверка всех фактов. Об этом говорится в ответе НБУ на запрос "ЭП".

Пока Гороховский не предоставит свой ответ, в Нацбанке не будут комментировать событие, ведь надзорные действия также относятся к банковской тайне.

"Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений относительно обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена при проведении процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну", — отметили в ответе.

В то же время в случае нарушения банковской тайны Нацбанк обещает применить предусмотренные законом меры воздействия. В частности, речь идет о мерах воздействия, предусмотренных постановлением №346.

В ней нарушении банковской тайны упоминается только в пункте 11 — отнесение банка (филиала иностранного банка) к категории проблемных. В то же время пока неизвестно, могут ли действительно отнести monobank к категории проблемных банков.

Сам Гороховский пока не комментировал заявление НБУ.

Скандал с публикацией фотографии клиентки monobank

Напомним, что 9 марта соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал сообщение о клиентке, которая обратилась в банк из-за блокировки счета и проходила видеоверификацию. Во время нее на заднем фоне заметили флаг, который в сети восприняли как российский, и это вызвало активное обсуждение.

Пост Гороховского Фото: Скриншот

Впоследствии сама девушка сообщила, что стала объектом массовой критики в сети после того, как во время видеоверификации на заднем плане заметили флаг, который ошибочно приняли за российский. По словам девушки, на самом деле это был флаг Словении, а сама она не поддерживает Россию и имеет родственников, которые воюют за Украину.