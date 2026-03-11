У Нацбанку вимагають пояснень від monobank та Гороховського через публікацію фото клієнтки

Національний банк України очікує пояснення від monobank та його співзасновника Олега Гороховського через поширення фотографії клієнтки з нібито російським прапором на фоні.

У НБУ нагадали про існування банківської таємниці. Водночас наразі Нацбанк не може оцінити дії Гороховського, адже не була проведена перевірка всіх фактів. Про це йдеться у відповіді НБУ на запит "ЕП".

Допоки Гороховський не надасть свою відповідь, у Нацбанку не коментуватимуть подію, адже наглядові дії також відносяться до банківської таємниці.

"Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю", — зазначили у відповіді.

Відео дня

Водночас у разі порушення банківської таємниці Нацбанк обіцяє застосувати передбачені законом заходи впливу. Зокрема, йдеться про заходи впливу, передбачені постановою №346.

У ній порушенні банківської таємниці згадується лише в пункті 11 — віднесення банку (філії іноземного банку) до категорії проблемних. Водночас наразі невідомо, чи можуть дійсно віднести monobank до категорії проблемних банків.

Сам Гороховський наразі не коментував заяву НБУ.

Скандал з публікацією фотографії клієнтки monobank

Нагадаємо, що 9 березня співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував допис про клієнтку, яка звернулася до банку через блокування рахунку та проходила відеоверифікацію. Під час неї на задньому фоні помітили прапор, який у мережі сприйняли як російський, і це спричинило активне обговорення.

Пост Гороховського Фото: Скріншот

Згодом сама дівчина повідомила, що стала об’єктом масової критики в мережі після того, як під час відеоверифікації на задньому плані помітили прапор, який помилково сприйняли за російський. За словами дівчини, насправді це був прапор Словенії, а сама вона не підтримує Росію та має родичів, які воюють за Україну.