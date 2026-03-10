"Мене безпідставно облили брудом": клієнтка Monobank пояснила ситуацію з прапором РФ (фото)

Клієнтка Monobank повідомила, що стала об’єктом масової критики в мережі після того, як під час відеоверифікації на задньому плані помітили прапор, який помилково сприйняли за російський. За словами дівчини, насправді це був прапор Словенії, а сама вона не підтримує Росію та має родичів, які воюють за Україну.

Про це вона написала у Threads на своїй сторінці під ніком prosto_karinka69. Як зазначила користувачка у своєму дописі, спочатку вона звернулася до Monobank через блокування своєї банківської картки. Для розблокування рахунку їй потрібно було пройти відеоверифікацію, під час якої вона спілкувалася з оператором банку.

Фото, яке прикріпила користувачка під ніком prosto_karinka69 Фото: Threads

За словами дівчини, на той момент вона перебувала не у себе вдома й не звернула уваги на те, який саме прапор висів на стіні позаду.

Згодом співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував скриншот із відео клієнтки, припустивши, що на задньому фоні зображений прапор Росії. Після цього зображення поширилося в соціальних мережах, а сама дівчина зазнала хвилі критики та образ через нібито демонстрацію російської символіки.

Втім, користувачка стверджує, що на відео був прапор Словенії, а не Росії. За її словами, вона навіть не помітила його під час розмови з представником банку.

Дівчина також наголосила, що не підтримує країну-агресора, а члени її родини беруть участь у бойових діях на боці України.

"Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. Уся моя родина воює. Я народилася в Україні й люблю свою країну. Але на цьому відео мене виставили у вкрай принизливому світлі та безпідставно облили брудом. На жаль, багатьом людям достатньо лише приводу, щоб когось принизити й очорнити", — зауважила дівчина у своєму дописі.

Реакція коментаторів на пост дівчини

У коментарях під дописом користувачки розгорнулася активна дискусія. Частина людей стала на її захист, зазначаючи, що користувачі мережі могли помилково сприйняти прапор на задньому фоні. Деякі коментатори писали, що відмінності між прапорами помітні, а через ракурс камери та розташування прапора на стіні складно точно визначити пропорції смуг.

Порівняння прапорів на відео дівчини та на фото Фото: Threads

Інші ж користувачі, навпаки, висловлювали сумніви щодо версії дівчини. Вони стверджували, що на оприлюдненому зображенні нібито був саме російський прапор, звертали увагу на відсутність герба, який зазвичай є на прапорі Словенії, а також на різницю у відтінках та ширині смуг. Деякі коментатори також припускали, що показаний у її дописі прапор може відрізнятися від того, який був на відео під час верифікації.

Окремі користувачі закликали банк надати додаткові докази або пояснення ситуації, оскільки, за їхніми словами, через суперечливі деталі виникає багато запитань.

Як на критику відреагували в Monobank

Після хвилі обговорень на ситуацію відреагував співзасновник Monobank Олег Гороховський. На своїй сторінці у Threads він написав, що бачить у мережі чимало дописів від людей, які висловлюють занепокоєння щодо захисту персональних даних у цій історії.

Публікація співзасновника Monobank Олега Гороховського у Threads Фото: Скриншот

Гороховський заявив, що, на його думку, прихильники так званого "русского мира" в Україні не можуть розраховувати на захист персональних даних. Він також додав, що після багатьох років війни з Росією банк не вважає за можливе гарантувати захист тим, кого вважає колаборантами, та порадив людям із проросійськими поглядами триматися від банку подалі. Наприкінці свого допису він зазначив, що на оприлюдненому фото був саме російський прапор.

Нагадаємо, що 9 березня співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував допис про клієнтку, яка звернулася до банку через блокування рахунку та проходила відеоверифікацію. Під час неї на задньому фоні помітили прапор, який у мережі сприйняли як російський, і це спричинило активне обговорення.

Нагадаємо, що 9 березня співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував допис про клієнтку, яка звернулася до банку через блокування рахунку та проходила відеоверифікацію. Під час неї на задньому фоні помітили прапор, який у мережі сприйняли як російський, і це спричинило активне обговорення.